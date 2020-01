Le Conseil fédéral voulait imiter les Beatles. Puis il a pris peur

Vous avez tous vu la photo officielle 2020 du Conseil fédéral. On y voit un gouvernement souriant, majoritairement assis, sur fond de façade délabrée d’une arrière-cour new-yorkaise. Des instruments dans leur étui ou dans leur caisse suggèrent qu’il s’agit d’un orchestre gouvernemental. «Un septuor bien accordé», claironne la nouvelle présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga, pour commenter cette image en filant la métaphore. Elle se garde bien cependant de dire qu’il y a eu un gros couac lors de la répétition. Et qu’il a fallu en urgence changer de symphonie.

La pochette du dernier album enregistré par les Fab Four, «Abbey Road», dont le Conseil fédéral voulait reprendre le concept pour sa photo. Crédit photo: DR.

Selon nos informations, en effet, cette photo officielle n’aurait jamais dû voir le jour. La présidente Sommaruga avait prévu un autre concept un tantinet plus décoiffant. Elle voulait que le gouvernement imite les Beatles et traverse une rue sur un passage pour piétons comme sur la couverture du fameux album «Abbey Road», qui fêtait ses 50 ans en 2019. La présidente souhaitait qu’un Conseil fédéral, traversant la Bundesgasse (la rue devant le Palais fédéral), fasse à la fois référence à la musique qui lui est chère et au département qu’elle occupe avec ses thèmes: transports, environnement et énergie. La très politique Sommaruga imprimait du coup son message subliminal: moins de voitures, plus de marche, et la planète s’en portera mieux.

Sommaruga avait-elle prévu de faire poser un conseiller fédéral aux pieds nus comme Paul McCartney sur la couverture de l’album? On l’ignore. On sait en revanche qu’elle a demandé à ses collègues de ne pas mettre de vêtements sombres pour la séance photos afin d’opérer un contraste avec le bitume gris de la route. Tout était prêt et préparé depuis des mois quand, patatras, le projet a été stoppé au début du mois de décembre.

Que s’est-il passé? Les juristes de la Confédération s’en sont mêlés. André Simonazzi, porte-parole du Conseil fédéral, nous explique le problème. «En imitant la pochette de l’album des Beatles, il se posait la question des droits d’auteur. Nous avons fait clarifier ce point. Il en est ressorti que nous n’avions pas l’assurance à 100% que notre démarche était légale. Nous avons donc appliqué le principe de précaution.» Bye-bye donc les Beatles.

Les Fribourgeois l’avaient fait

Un gouvernement cantonal, celui de Fribourg, s’était montré plus téméraire. Il avait posé en 2014 dans le style «Abbey Road»… sur le pont de la Poya. Son président d’alors, Beat Vonlanthen, en garde un excellent souvenir. «La photo a rencontré un écho formidable. On m’en parle encore. On a montré que nous étions un gouvernement innovant, avec même en arrière-plan une voiture à hydrogène fabriquée à Fribourg.» Mais pourquoi les Beatles? «Parce que mon prénom se retrouve dans les quatre premières lettres du groupe britannique.» A-t-il dû payer des droits d’auteur pour la photo? «Non. Aucun avocat ne nous a jamais contactés.»

En 2014, les conseillers d'Etat fribourgeois avaient imité les Beatles sur le pont de la Poya. Crédit photo: Paul Talman/État de Fribourg.

André Simonazzi connaît le précédent fribourgeois. Mais il estime que si Fribourg n’a pas eu d’ennuis, cela ne signifie pas que la Confédération en aurait été exemptée. «Cela n’aurait pas été idéal de commencer l’année présidentielle sur une hypothèque judiciaire.» Oh yeah! Mais du coup les Suisses ont été privés d’un tube visuel planétaire: «Here Comes the Sun (maruga)».