Votre action en tant que capitaine du Sea Watch cet été vous a rendue célèbre. Comment le vivez-vous?

J’aurais préféré que les médias à Lampedusa s’intéressent à l’histoire des migrants sur mon bateau. Je me passerais volontiers de cette publicité.

Mais vous êtes aussi devenue une icône pour beaucoup de jeunes Allemands…

C’est vrai, c’est pourquoi j’ai profité de cet élan pour écrire ce livre.

On y découvre que le climat est votre premier combat.

Oui, mais ce n’est pas venu spontanément. J’ai eu une enfance banale dans un petit village allemand. Mes parents ne s’enchaînaient pas aux convois nucléaires. Pendant ma formation comme capitaine de bateau, j’ai passé deux ans sur le brise-glace d’une expédition scientifique au pôle Nord. Ça a été le déclic. J’ai vu la glace qui fond. J’ai vu le travail quotidien de ces chercheurs qui, depuis des décennies, amassent des preuves du changement climatique. Et rien ne bouge.

Vous tracez un parallèle entre migration et climat.

Le climat est déjà un facteur de migration forcée. En octobre, 500 000 personnes ont dû fuir l’Afrique de l’Est en raison d’inondations historiques. Mais comme ces gens restent dans leur pays, ils ne sont pas visibles dans les statistiques de migration, contrairement à ceux qui partent vraiment.

Sommes-nous prêts à accueillir ces nouveaux migrants du climat?

L’ONU parle déjà d’un apartheid climatique qui renforcera les inégalités. Les pays riches qui ont les moyens de construire des digues ou de mieux gérer l’eau en cas de canicule vont s’isoler davantage. Avec la montée du populisme, la forteresse européenne va se renforcer. Et les pauvres vont continuer de se noyer en mer.

C’est inévitable?

Non, nous pourrions déjà décider de respecter à nouveau les droits de l’homme. Nos sociétés sont bâties sur des structures de pouvoir colonial. Aujourd’hui, avoir le bon passeport pour voyager est plus important que tout.

Vous être membre d’Extinction Rebellion. Certains reprochent au mouvement d’aller trop loin.

C’est un faux débat. Des gens meurent chaque jour à cause de notre politique climatique et ici on s’énerve pour quelques rues bloquées. La désobéissance civile prônée par Extinction Rebellion est non violente. Le vrai problème, c’est qu’aucun scientifique ne peut nous dire à l’heure actuelle quelles seront les conséquences d’une hausse de 2 °C en 2050, voir 3 °C ou 4 °C à la fin du siècle. Est-ce que notre métabolisme pourra seulement y survivre?

Les manifestations sont-elles plus efficaces que l’action politique?

Elles poussent du moins les politiciens à agir. J’aime l’idée d’Extinction Rebellion de créer une assemblée citoyenne qui déciderait des mesures à mettre en place pour atteindre les objectifs climatiques et qui serait garante d’une transition juste et équitable. Les démocraties actuelles sont encore trop soumises aux influences des lobbys.

Faut-il alors instaurer une sorte de «dictature» de l’écologie et obliger les gens à changer d’attitude?

La cigarette nous rend malade et nous avons légiféré. C’est pareil pour le changement climatique, il nous rend malade. Alors oui, il faut changer les lois, mettre en place des interdictions, revoir notre modèle de croissance, comme l’ont récemment demandé plus de 11 000 scientifiques.

La croissance verte est donc impossible?

Personnellement, je n’y crois pas. Nous utilisons trop de ressources, comme nous l’a rappelé le 29 juillet le jour du dépassement (ndlr: date à partir de laquelle l’humanité a consommé l’ensemble des ressources que la planète est capable de régénérer en un an). Et même en produisant des objets qui consomment moins d’énergie, nous créons une nouvelle demande, toujours plus forte. Il y a quinze ans, par exemple, personne ne voulait un smartphone. Et puis il y a le problème du recyclage de ces nouveaux produits. J’ai parlé récemment avec une Kényane, dont le fils est malade. À côté de son village, on enterre dans le sable des batteries de lithium usées.

Vous dites que la génération actuelle qui descend dans la rue est la dernière à pouvoir encore agir. N’est-ce pas un peu pessimiste?

Non, c’est réaliste. Même si on arrivait à arrêter les émissions de carbone, il y aurait un effet domino. Le permafrost fond déjà maintenant. Il est urgent d’agir, même si beaucoup de gens n’ont pas encore compris les conséquences.

Comprenez-vous le cri du cœur de Greta Thunberg?

Je suis aussi frustrée qu’elle. Ce n’est pas un accident qui nous a conduits ici. On aurait pu décider d’une taxe CO2 il y a trente ans déjà. Les politiques et les entreprises sont responsables de n’avoir rien fait. Nous avons de bonnes raisons d’être en colère.

Allez-vous repartir en Méditerranée?

Pas pour l’instant. J’aimerais retourner à bord d’une expédition scientifique au Chili, un pays qui est au cœur des inégalités sociales et écologiques.