Des clients se déchaînent contre les prostituées

Lucie Monnat et Caroline Zuercher

La crise du coronavirus fait naître de beaux élans de solidarité, mais révèle également la noirceur de l’âme humaine. Le monde de la prostitution, sans grande surprise, est un terrain favorable à la prolifération des sales types. Depuis le mois de mars, les mesures de distanciation sociale et d’hygiène de l’OFSP rendent la prostitution interdite.

Comme les autres indépendants, la source des revenus des prostituées a été brutalement coupée. Beaucoup continuent de travailler au noir. «On choisit entre notre survie et notre santé», résume Marianne*. Une survie cher payée, raconte cette prostituée exerçant dans le canton de Vaud. Connaissant leur situation précaire, de nombreux clients se déchaînent sur ces femmes en difficulté.

«50% sont gentils et très généreux… et il y a les autres, raconte-t-elle dans un sourire figé. Au début, ils paient. Et après avoir pris du plaisir, ils reprennent l’argent dans le sac. Si les filles protestent, ils disent: «Tu veux te plaindre à la police? Vas-y, comme ça, tu te prends une amende.» Ou alors ils utilisent la force. Ils savent qu’on n’a pas le droit de travailler.»

L’amende peut être salée. Le 3 avril, une Thaïlandaise a été condamnée à 60 jours-amende à 100 francs avec sursis, une amende de 1500 francs et des frais de justice de 500 francs pour avoir continué son activité à Rheineck (SG).

Payer pour faire mal

Se faire voler n’est pas l’unique danger qui guette les belles-de-jour. Toujours plus de clients ont des demandes extrêmes, refusées en temps normal mais que la précarité force à accepter.

«Ils deviennent pires parce qu’ils sont confinés à la maison avec les enfants, et qu’ils ne peuvent pas faire tout ce qu’ils veulent, analyse Marianne. Alors certains offrent de l’argent pour pouvoir faire mal. L’une de mes copines a été payée pour se laisser mordre très fort les seins.»

Dans le milieu, une vidéo circule. Une prostituée trans, tabassée jusqu’à perdre connaissance pour une histoire de drogue et d’argent. «Il m’a abîmée à l’extérieur mais il n’est pas parvenu à toucher mon âme», lâche-t-elle, après avoir montré ses blessures à la caméra: visage tuméfié, lèvres fendues, œil au beurre noir.

«J’en ai vu plusieurs des comme elle, dont l’une de mes amies proches, raconte Marianne. Son visage a été complètement déformé, elle n’a jamais dénoncé son agresseur.»

D’autres clients en profitent pour faire circuler de la cocaïne, demandant aux filles de leur procurer des boulettes. Ou les entraîner dans des endroits sordides, à l’abri des regards, là où aucune protection n’est possible. Rongée par l’inquiétude et malgré les factures en suspens, Marianne a cessé de travailler. Mais elle reçoit chaque jour des appels.

«Mes clients me disent que même si le salon est fermé, je peux continuer à travailler. Ils veulent aller dans la forêt, dans des garages, des caves… Il peut se passer n’importe quoi dans ces endroits. Des copines acceptent. Pour l’instant je refuse, mais je n’aurai bientôt plus le choix. J’ai deux mois de loyer en retard, l’assurance maladie, les impôts, etc. Et encore, moi, je suis déclarée, je peux encore espérer un subside de l’État. Le pire, ce sont les illégales. Elles, elles n’ont vraiment rien.»

«Comme les femmes exercent une activité interdite, elles ne savent pas à qui s’adresser. C’est d’autant plus vrai que beaucoup sont des clandestines, souligne Sandrine Devillers, chargée de communication chez Fleur de Pavé. Elles oseront encore moins se plaindre. C’est en quelque sorte la double peine.»

Le témoignage que nous avons recueilli confirme les craintes de l’association qui offre une écoute et une aide d’urgence aux travailleurs du sexe. «Nous avons toutes les raisons de penser que la violence à l’égard des prostituées risque d’augmenter et c’est une préoccupation», poursuit Sandrine Devillers.

Poursuites pénales

«Vous savez, cela arrive aussi en temps normal, pas uniquement au temps du Covid», répète régulièrement Marianne. Sandrine Devillers le rappelle aussi. «Et dans le contexte actuel, où l’activité n’est pas autorisée et s’exercerait dans la clandestinité, cette violence peut s’exprimer davantage. Dans un salon, une femme peut donner l’alerte. Et même dans la rue, il y a une forme de protection informelle exercée par les passants ou par les collègues qui ne s’éloignent pas. Le contexte change dans un cercle privé. Les hommes violents ont l’opportunité d’agir avec plus d’impunité.»

Fleur de Pavé accueille ces femmes sans juger et en toute confidentialité. Elle les encourage à la contacter pour obtenir de l’aide, ou si elles souhaitent porter plainte, et cela quel que soit leur statut. Sandrine Devillers met en garde les clients: «Celui qui frappe, agresse, menace, remet en cause le paiement ou exige davantage s’expose à des poursuites pénales.»

*Prénom fictif