Berset a-t-il piqué sa phrase culte à Pfister?

«Aussi vite que possible, aussi lentement que nécessaire.» La phrase du conseiller fédéral Alain Berset, qui résume la vitesse du redémarrage économique et social de la Suisse, est devenue culte. Un tee-shirt avec ce slogan a même été confectionné par deux Fribourgeois. Il se vend comme des petits pains.

Sur les réseaux sociaux, la phrase est abondamment reprise… et aussi détournée. Un exemple? «En Valais, on va à la cave aussi vite que possible et on rentre à la maison aussi lentement que nécessaire.»

Les louanges à l’égard de la communication de Berset ont été nombreuses. «Avec sa formule, le ministre de la Santé a provoqué un instant de grâce avant la sortie du tunnel», s’émerveille Lematin.ch. Tout content de son effet, Alain Berset, répète sa punch line à l’envi. Il l’a encore glissée lors de la conférence de presse du Conseil fédéral mercredi dernier.

Il y a pourtant un petit problème. Alain Berset n’est pas l’auteur premier de cette citation. Il l’a en effet prononcée publiquement pour la première fois le 16 avril, comme Angela Merkel. Or une semaine plus tôt, le 7 avril exactement, le président du PDC Gerhard Pfister martèle rigoureusement la même phrase lors d’une conférence de presse en ligne. La citation figure en toutes lettres le lendemain dans la «Tribune de Genève» et «24 heures». Quelques jours plus tard, le PDC titrera même un de ses communiqués avec cette locution.

Alors Berset a-t-il copié en cachette Pfister pour se parer ensuite des plumes du paon? Son responsable de la communication, Peter Lauener, le dément. «Alain Berset n’a absolument pas vu la citation de Gerhard Pfister dans la presse. Il aime trouver des formules qui parlent aux gens.» Et de citer la métaphore sportive utilisée par son chef dans la lutte contre le coronavirus: «Nous sommes dans un marathon, pas un 100 mètres.»

Dans cette course à la citation, on constatera que Pfister a pris un meilleur départ mais il s’est fait coiffer à l’arrivée par le glabre Berset. Le lot de consolation pour Pfister? Cette expression choc ne date pas d’hier. Elle a été utilisée à toutes les sauces ces dernières décennies.

En 1963 un élu du Congrès américain, Clark MacGregor, s’en prenait ainsi aux communistes: «Leur politique est simple mais le monde libre n’a pas l’air de la comprendre. Ce qui est à eux est à eux, ce qui est à nous ils veulent se l’approprier de force ou par la négociation. Ils avancent aussi vite que possible, aussi lentement que nécessaire.»