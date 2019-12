Avec Benoît Gaillard, l’Union syndicale suisse se muscle

ien connu en terres vaudoises, le socialiste Benoît Gaillard s’exporte pour partie à Berne. Il est désormais le coresponsable de la communication de l’Union syndicale suisse (USS) en tandem avec l’Alémanique Urban Hodel, ex-gérant de PK-Netz. Ce poste à 50% place le Lausannois aux premières lignes d’une faîtière qui sera au cœur du débat politique l’an prochain. «Le mouvement syndical est dans une période très intéressante. L’USS a retrouvé une position centrale dans un certain nombre de débats: la rente-pont pour les chômeurs âgés, le 2e pilier, le lien avec l’Europe, observe Benoît Gaillard. Et avec la numérisation, il y a des conditions de travail et de vie à défendre.»

Si l’annonce n’est pas passée inaperçue, c’est en raison de l’exposition du poste, mais pas seulement. Ancien conseiller personnel de Nuria Gorrite, Benoît Gaillard est au civil l’époux de la conseillère d’État vaudoise Rebecca Ruiz (PS), qui a remplacé Pierre-Yves Maillard au château Saint-Maire quand celui-ci a été élu à la présidence de l’USS. Dans les rangs de l’UDC, la réaction est immédiate. «Je ne mets pas en cause les compétences de Benoît Gaillard pour être à l’USS. Mais on n’est pas surpris du fait que la machine socialiste continue à distribuer des postes parmi, affirme le conseiller national Jacques Nicolet (UDC/VD). Ça assure aussi le financement du parti.» Désirant rester anonyme, une source socialiste rétorque: «Benoît Gaillard ne peut pas prendre n’importe quel emploi dans le canton de Vaud parce que son épouse est conseillère d’État. Et quand il va bosser ailleurs, on le lui reproche encore!? Je ne vois pas le problème si la procédure de sélection est respectée.»

Pierre-Yves Maillard est tranquille à ce niveau-là. S’il a fait partie du comité de sélection des nouveaux porte-parole de l’USS, il était pour ce faire aux côtés de deux femmes alémaniques. «Deux candidatures ont été auditionnées au final, dont le tandem Gaillard-Hodel, et le comité de sélection était unanime», précise le Vaudois. Père de deux jeunes enfants, Benoît Gaillard souligne de son côté: «Ce qui a été décisif pour moi dans le fait de postuler, c’est de pouvoir trouver un emploi intéressant, avec des choses décisives à faire et surtout à temps partiel.» Le socialiste restera président de la CGN, la Compagnie générale de navigation sur le lac Léman, et membre du législatif de la ville de Lausanne. En revanche, il va cesser les activités liées à son entreprise de conseil stratégique.

Combler un déficit romand

Si la nomination fait grincer à l’UDC, parmi les relais politiques de l’USS, le choix de Benoît Gaillard est salué pour deux raisons principales. D’abord, il remédie à un important déséquilibre: l’Union syndicale suisse n’avait plus de porte-parole romand depuis plusieurs années. «Il y a un déficit de présence publique de l’USS côté romand que nous allons essayer de combler, admet Benoît Gaillard. Et nous y sentons des attentes fortes au niveau syndical, avec des attaques sur les conditions de travail et une certaine désillusion quant aux nouveaux modes de travail.»

D’autre part, l’USS devra avoir des communicants de premier rang pour affronter le printemps chaud qui l’attend. La faîtière va en effet combattre l’initiative de «limitation de l’immigration» de l’UDC qui menace la libre circulation des personnes avec l’UE. Mais elle sait aussi que si ce vote est gagné, dès le lendemain, la pression augmentera encore sur elle pour trouver un compromis dans le dossier de l’accord-cadre avec Bruxelles.

Et au même moment, l’USS devra montrer qu’elle est capable de suivre les nouveaux mouvements sociaux. Elle est appelée à jouer un rôle dans la grève nationale pour le climat qui aura lieu le 15 mai. L’assemblée de la faîtière a adopté une résolution de soutien à ce mouvement. «Des sollicitations nous sont parvenues pour que l’USS s’engage dans ce domaine. Il y a du chemin à parcourir de notre côté pour assurer que la transition écologique soit juste et améliore la vie des gens. Et nous y voyons aussi un potentiel de création d’emplois que l’on espère durables que nous comptons soutenir», affirme Benoît Gaillard.