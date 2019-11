Loin d’Astérix, les Gaulois s’épilaient et collectionnaient les têtes coupées

Ces quatre statues gauloises brillent moins que le buste de Toutânkhamon. Et pourtant, l’annonce de leur découverte a fait tourner les têtes des archéologues. Comme les Gaulois répugnaient à donner des formes humaines à leurs dieux, les trouvailles de bustes celtiques sont rares. Dès lors, l’exhumation de quatre statues d’un coup, annoncée fin octobre à Trémuson, en Bretagne, est exceptionnelle.

Cet ensemble de «sculptures gauloises de tout premier plan» est constitué de «quatre bustes qui ont été enfouis au milieu du Ier siècle avant notre ère. La statue la plus spectaculaire, haute de 40 centimètres, représente un homme barbu et moustachu sculpté dans la roche. Les traits de son visage sont ceux d’un homme à la chevelure et à la barbe soignées», précise Stéphane Bourne, responsable scientifique à l’INRAP, l’Institut national de recherches archéologiques préventives.

L’une des trois statues de Gaulois imberbes retrouvées récemment à Trémuson, en Bretagne. Crédit photo: INRAP.

Avec ou sans moustaches?

Cette découverte d’un buste de Gaulois barbu est «une première pour cette période, même si l’on a vu des barbus sur certaines monnaies gauloises», précise Stéphane Bourne. Ce Gaulois plus poilu que les autres interpelle également les fans de BD, puisqu’il ne ressemble pas aux irréductibles habitants du village d’Astérix. Faut-il imaginer que nos ancêtres n’étaient pas moustachus comme le crayonne Uderzo depuis soixante ans? C’est ce que disent la quasi-totalité des statues retrouvées jusqu’alors, qui montrent le plus souvent des Celtes rasés. Notamment sur les rares statues en bois découvertes en Suisse, que ce soit à Genève, à Yverdon ou à Villeneuve.

Le très atypique Gaulois barbu, qui étonne les archéologues et les lecteurs d’Astérix. Crédit photo: DR.

«À l’époque de la guerre des Gaules, les monnaies montrent aussi un Vercingétorix rasé, précise Thierry Luginbühl, prof d’archéologie à l’UNIL. C’est dans les sources plus anciennes, du IIIe siècle av. J.-C., que l’on parle de cheveux longs et de grosses moustaches. Entre ces deux périodes, les Gaulois se sont progressivement romanisés. À l’époque de César, la plupart des Gaulois ressemblaient à des Romains, rasés avec des cheveux plutôt courts.» Les Gaulois étant très soucieux de leur apparence, ces détails comptent. On l’a vérifié jusque dans les tombes, où les archéologues ont retrouvé des rasoirs et, plus surprenant, des pinces à épiler, qui sont un peu plus fréquentes dans les tombes d’hommes.

Des dieux ou des ancêtres?

Qui a été représenté sur ces statues bretonnes? Les Gaulois n’ont pas laissé d’indications qui permettraient d’identifier ces bustes, ce qui incite les archéologues à se creuser la tête. Ils hésitent généralement entre trois hypothèses: soit on a affaire à des divinités, soit ce sont des ancêtres glorieux, ou enfin ce sont des personnages importants qui ont été représentés de leur vivant. À ce stade, Stéphane Bourne pense que son barbu était un ancêtre illustre. «Les Gaulois ne représentaient pas leurs divinités sous forme de statues. Et puis, aucune des fouilles pratiquées sur des sanctuaires en France n’a livré de statue de divinité.»

Thierry Luginbühl n’écarte pas cette hypothèse, mais relève que les personnages présentent des traits aux spécificités marquées (un barbu, un moustachu, un glabre…), très similaires aux représentations divines que l’on a retrouvées sous forme de statues ou sur des chaudrons cultuels. «À l’époque des statues de Trémuson, la Gaule était déjà en voie de romanisation, et nous savons par César que les représentations divines y étaient fréquentes dans les sanctuaires.» Quand on le pousse à spéculer, l’archéologue lausannois propose des identifications, basées sur «nos connaissances de l’imagerie gallo-romaine. Le barbu peut correspondre à Taranis, l’équivalent gaulois de Jupiter, le buste glabre à Lug, divinité majeure du monde celtique.»

Divinités ou ancêtres, le débat ne fait que commencer. Il avait également été très vif après la découverte du seul autre groupe de statues gauloises connu, entre 1988 et 1992, à une septantaine de kilomètres de là. Dans ce cas, la statue vedette portait une lyre, pouvant représenter soit un barde, soit un ancêtre musicien, ou enfin «le dieu Belenos, l’équivalent celte d’Apollon, le dieu des arts et de la médecine».

Prise de têtes

Dernier détail frappant, le buste de Trémuson n’a pas la tête sur les épaules. «La partie inférieure du buste se termine en pointe, laissant penser qu’elle devait être fichée dans le sol ou dans un autre matériau», explique Stéphane Bourne. Là encore, cette particularité n’a pas surpris les archéologues, qui savent que les Celtes ne représentaient presque jamais le corps humain dans son entier, mais privilégiaient la tête.

Cette préférence trouvait chez les Gaulois un prolongement aussi gore que méconnu du grand public. Les textes antiques nous apprennent que les guerriers celtes avaient l’habitude de couper les têtes de leurs adversaires après la bataille. Ils les accrochaient parfois à leur cheval, ou les exposaient, embaumées, devant leurs maisons, quand ils ne les emportaient pas avec eux, dans un coffre en bois.

«Les sources nous disent que les Gaulois ne les échangeaient pas, même au prix de l’or, précise Thierry Luginbühl. Dans le monde celtique, un adversaire tué lors d’un combat honorable se faisait décapiter, et les Celtes conservaient précieusement ces trophées. Ce qu’on ignore à ce stade, c’est si les têtes retrouvées dans les lieux de culte, clouées sur des poteaux en bois ou présentées dans les niches de linteaux de pierre, étaient celles d’adversaires ou de camarades tombés au combat.»

Avec cette tête de barbu, la trouvaille de Trémuson vient bouleverser plusieurs de nos clichés sur les Celtes. Suffira-t-elle à changer notre vision des irréductibles Gaulois? Probablement pas. Par un de ces clins d’œil dont l’histoire a le secret, le 24 octobre, un jour après l’annonce de la découverte des statues bretonne, sortait le 38e tome des aventures d’Astérix, intitulé «La fille de Vercingétorix».

Avec son tirage d’au moins 5 millions d’exemplaires dans 20 langues, l’album a déjà conforté l’image de Gaulois en gentils cueilleurs de gui, moustachus, qui ne tuent que des sangliers, ne distribuent que des baffes et ne collectionnent que des casques de légionnaires romains.

Bref, comme le dirait le pirate amateur de citations latines dans la BD, Sic transit gloria mundi (ainsi passe la gloire du monde).