Après l’Asie et la France, faut-il craindre des cas en Suisse?

Exempte de coronavirus chinois pour longtemps, la Suisse? Pas sûr, car la maladie a atteint la France. «Mais je peux vous confirmer que nous n’avons pas, à l’heure où je vous parle (ndlr: samedi à 10 h 30 du matin), recensé de cas positifs dans nos laboratoires de Spiez et Genève», répond Manuel Schibler, médecin adjoint dans le Service des maladies infectieuses et au laboratoire de virologie des HUG.

Les dernières nouvelles ne sont pas rassurantes pour autant. La France a connu, vendredi, ses premiers cas d’infections: deux à Paris et un à Bordeaux. Les trois personnes avaient récemment séjourné en Chine. Il s’agit des premiers cas sur sol européen. Un patient a aussi été diagnostiqué en Australie. Plusieurs cas ont été recensés ces derniers jours un peu partout en Asie, mais également aux États-Unis. Selon un dernier bilan, l’épidémie de pneumonie a contaminé près de 1300 personnes en Chine, dont 41 sont mortes, essentiellement dans la ville de Wuhan, capitale de la province du Hubei et épicentre de l’épidémie. Les personnes décédées, âgées pour la plupart, avaient déjà des problèmes cardiaques ou pulmonaires. Pour l’heure, aucun décès n’est à déplorer hors de Chine.

Pour tenter de juguler l’épidémie, les autorités de Wuhan ont banni, hier, la circulation de véhicules dans la ville. Pékin avait déjà pris ces derniers jours la décision d’interdire tous les trains et avions au départ de Wuhan et de bloquer les autoroutes. Autocars et bateaux sur le Yang-Tsé, qui arrose Wuhan, ont également reçu l’ordre de s’immobiliser. Près d’une dizaine de villes chinoises sont actuellement bouclées. Pas moins de 56 millions de Chinois n’ont pas le droit d’en sortir jusqu’à nouvel ordre.

Peut-on espérer que le reste du monde sera épargné?

Il y a deux scénarios possibles. Le premier est préférable. «Comme le monde entier est en alerte, les malades peuvent être rapidement diagnostiqués puis placés en isolement», explique le Dr Manuel Schibler. Cela devrait permettre de rapidement couper court à la propagation. Le médecin table sur ce scénario.

Mais le second est plus délicat. Une propagation à large échelle n’est pas exclue. À l’heure actuelle, on ne connaît pas grand-chose des effets et symptômes de ce virus sur l’humain. Que provoque-t-il par exemple chez des adultes de 20 à 50 ans? Pourrait-il ne causer qu’un simple rhume chez certains adultes, plutôt que de donner de la fièvre? Dans ce cas, le virus risquerait de se propager partout, car les gens le transmettant ne développeraient aucun des symptômes et ils ne se rendraient même pas compte qu’ils sont porteurs de la maladie.

Le virus pourrait-il muter et tuer beaucoup plus de monde?

Ce n’est pas le plus probable. «Les virus évoluent à leur avantage, ce qui implique une mutation allant dans le sens d’une propagation facilitée», explique le médecin. À cette aune, un hôte qui meurt n’est guère intéressant pour l’agent pathogène.

En cas de mutation, le spécialiste parierait plutôt sur un virus qui ne serait pas forcément plus virulent, «mais qui se propagerait plus efficacement». On croise les doigts pour que cette hypothèse soit la bonne. À ce jour, l’infection n’a tué que les gens déjà affaiblis par d’autres maladies.

Comment se soigner?

Même si des pistes existent, il n’y a aucun traitement actuellement contre ce virus. «Certaines molécules, notamment utilisées dans le cadre de la lutte contre Ebola, ont montré, in vitro, une certaine efficacité», nuance Manuel Schibler. Mais les tests sur des humains peuvent donner des résultats différents.

Les traitements antibiotiques? Ils ne sont pas aujourd’hui préconisés pour lutter contre le coronavirus chinois, à moins que ne survienne une surinfection bactérienne. Bref, pas grand-chose à l’horizon pour se soigner.

Efficaces, les mesures de quarantaine prises par les autorités chinoises?

Probablement, car le virus a une vie courte. En cas d’infection, la maladie se développe rapidement. Cela rend les mesures d’isolement particulièrement efficaces. «La période d’incubation entre l’infection et le début des symptômes est de 3 à 6 jours en moyenne, avec une durée maximale de 14 jours», précise le médecin. Théoriquement, ce confinement devrait permettre de circonscrire l’épidémie.

Mais ça va aussi dépendre de la capacité de propagation propre au virus. «Si elle est forte, la contamination va continuer à partir des foyers secondaires.» Hors de contrôle actuellement, c’est bien le virus qui dictera la fin de l’épidémie.