«Animal Crossing: New Horizons», le jeu qui fait du bien à l’âme

Alors que le déconfinement est encore loin, et après déjà plus d’un mois sans sortir, ne rêvez-vous pas de nature, d’étendues sauvages et surtout d’interactions sociales ? Cette possibilité, devenue inédite à cause du coronavirus, est désormais possible grâce à un jeu vidéo : « Animal Crossing : New Horizons », disponible sur Nintendo Switch.

Facile à prendre en main, pleins de bon sentiments et amusant, le cinquième épisode de la saga la plus mignonne de l’histoire du jeu vidéo est parfait pour se relaxer et s’évader quelques heures, loin de l’angoisse d’être enfermé toute la journée entre quatre murs.

En route pour l’aventure

Le jeu commence dans le terminal d’un aéroport. Il s’agit simplement de nommer et créer son personnage, avant d’embarquer en direction votre nouveau chez vous, une île déserte. Accompagné de quelques compagnons, vous emménagez pour enfin vivre la vie de vos rêves. Les arbres fruitiers, les papillons et autres insectes qui virevoltent sur les plages de sables fin sont désormais à vous. Entre les moments que vous passerez à décorer votre maison, à pêcher dans les rivières et même faire des escapades sur d’autres îles, « New Horizons » offre un véritable moment de détente.

my first time fishing in Animal Crossing ???? pic.twitter.com/ynD5U8E56L — jayla (@Ninjayla) April 8, 2020

Le jeu applique habilement la recette à succès des précédents épisodes de la licence « Animal Crossing » : un simulateur de vie, un peu à la manière des « Sims », mais dans un esprit plus enfantin et avec des personnages toujours bienveillants. On vit sa vie paisiblement et on s’occupe de développer son petit bout de paradis. Aucun objectif précis n’est à remplir, on jouit d’une totale liberté. On fait ce qu’on veut, quand on le veut.

Le gentil capitalisme

Sous ses airs mignons, le jeu cache tout de même une économie capitaliste bien ficelée. À peine le temps de vous installer que Tom Nook, un raton laveur anthropomorphe, vous indique que vous lui devez une somme conséquente pour les frais de construction de votre nouvelle maison. Une dette qu’il faudra rembourser en clochettes, la monnaie locale, en aménageant l’île. Et ce n’est pas fini, tout se monnaie dans «Animal Crossing». Vous devrez dépenser de l’argent pour vous procurez les outils et les meubles que vous convoitez.

#AnimalCrossing et le capitalisme... Tom Nook je te HAIS !!! pic.twitter.com/AUfcML944s — ?° Ben ?° ?? °? (@O_Benours_O) March 30, 2020

Fort heureusement, pour vous faire de l’argent et rembourser Tom Nook, ses deux partenaires, Méli et Mélo, vous achètent à peu près tout ce que vous pourrez trouver : ressources minérales, fruits, poissons, insectes, meubles bricolés par vos soins et même les mauvaises herbes.

La routine comme mécanique de jeu

Contrairement à beaucoup d’autres jeux vidéo, «Animal Crossing» prend son temps. Le rythme du jeu est calqué sur la vraie vie: une journée sur l’île dure 24 heures. Il vous faudra alors beaucoup de patience pour découvrir tous les éléments que recèle le jeu. Ce qui vous pousse à adopter une sorte de routine, en allant chaque jour faire le tour des arbres fruitiers, pêcher quelques poissons, nettoyer la plage... La régularité est la clé pour apprécier pleinement le jeu.

Pour éviter qu’on se lasse, «New Horizons» propose un contenu très riche aux joueurs. Le nombre d’espèces de poissons et d’insectes à capturer est vaste. En fonction des saisons, vous êtes invités à en dénicher de nouveau pour alimenter le futur musée de votre île. Pareil en ce qui concerne l’aménagement du territoire, il y a une quantité astronomique d’objets à collectionner, et vous pourrez même transformer les paysages à votre guise à un certain moment de votre partie.

Une socialisation 2.0

L’autre grand intérêt d’ « Animal Crossing », c’est son aspect social. Vous pouvez jouer en ligne avec vos amis, ce qui vous permet d’ailleurs de progresser plus rapidement. Il est possible de leur rendre visite, de les inviter sur vôtre île, d’échanger des objets avec eux, des fruits… Un système de troc très utile pour se procurer des ressources rares et des clochettes. Au-delà de l’aspect matériel, retrouvez virtuellement ses amis est un moyen original de socialiser durant cette période particulière. Certains joueurs, très imaginatifs, ont même réussi à organiser le mariage virtuel surprise de leurs amis qui ont dû annuler la vraie cérémonie à cause du coronavirus.

"My fiance and I had to cancel our upcoming wedding due to COVID-19, so our best friends gave us a surprise Animal Crossing wedding instead"



I'M NOT CRYING! YOU'RE CRYING! ????



Via /r/AnimalCrossing: https://t.co/k32AmMD56I #ACNH pic.twitter.com/BEP1M0tnj9 — Take My Bells ???? (@Take_My_Bells) March 23, 2020

«Animal Crossing» se révèle donc être une véritable bulle d’air, un monde à part qui nous permet d’échapper au marasme ambiant que nous connaissons actuellement. Une façon positive de se changer les idées en attendant que tout rentre dans l’ordre.