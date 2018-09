À Gênes, les 560 déplacés du pont pleurent leur quartier fantôme

À vue de nez, ce n’est qu’un tronçon de rue de 400 mètres, peut-être 600 tout au plus. Aux deux extrémités, des barrières, bien gardées par la police, empêchent tout passage. Et en levant les yeux au ciel, avec un frisson, on en saisit la raison: une immense langue de béton, une partie de ce qu’il reste du pont Morandi qui s’est écroulé au cœur de Gênes, surplombe la rue et la vingtaine d’immeubles qui la jouxte. On se demande comment ce bout d’autoroute, à l’allure monstrueuse, est resté miraculeusement suspendu dans le vide. Sur l’asphalte, on aperçoit un camion blanc abandonné, comme si le temps s’était figé. On dirait un jouet en plastique.

C’est là, sous le viaduc, et le long des voies de chemin de fer, que vivaient des centaines de familles jusqu’à ce maudit jour pluvieux du 14 août, fatal à 41 automobilistes et à 2 employés de la voirie. «J’étais dans ma cuisine quand tout s’est mis à vibrer, les vitres, la table, dans un bruit effroyable. J’ai cru à un tremblement de terre. Je me suis enfuie sans rien pouvoir emporter», raconte Grazia Lisciotto, 81 ans. Cette résidente du quartier depuis 35 ans, encore en état de choc pour avoir vécu de si près l’effondrement du pont, fait partie des 560 personnes qui ont dû abandonner leur logement, car sis dans la zone dangereuse.

C’est la zone rouge, la «zona rossa», périmètre interdit qui fait aujourd’hui le malheur de ses ex-habitants. Car cela semble inéluctable: leurs immeubles vont disparaître avec la démolition prévue des vestiges du viaduc et la construction d’un nouveau pont.

Voir l’immeuble, une nécessité

Tous les jours, ces déplacés, comme on les appelle, viennent dans l’une des deux tentes érigées par la Protection civile aux deux extrémités de la rue barrée, la via Fillak. C’est un besoin primordial: «Je viens trois fois par jour, pour être près de chez moi, juste pour voir l’immeuble. Je n’arrive pas à me faire à l’idée que je ne verrai plus jamais mon chez-moi», raconte Hoxha, mère de deux enfants, les larmes aux yeux. «Nous avons tout laissé, les jouets, les peluches, tout. Les enfants ne comprennent pas pourquoi ils ne peuvent pas rentrer à la maison.»

Pour l’heure, les déplacés n’ont pas pu rentrer chez eux pour récupérer des affaires. Même pas une chemise. La police veille, mais comprend le désarroi des habitants. «On ne peut pas les laisser passer, c’est trop dangereux. Mais si nous sommes là, c’est aussi pour empêcher les pillages.

Il y a eu des tentatives les premières nuits après l’effondrement du viaduc», confie un jeune policier. Toutefois, un feu vert pour aller récupérer quelques affaires devrait être donné aux habitants dans les prochains jours. À condition que les capteurs, qui doivent être posés en principe ce week-end sur la structure du pont – un feuilleton qui tient en haleine les déplacés – ne décèlent pas d’anomalie, comme une instabilité des piliers et des restes de l’ouvrage. Mais les déplacés n’auront de toute façon que quelques heures pour ramasser les objets et les souvenirs qui leur sont les plus chers.

Quels dédommagements?

«Tout me manque. Ma vaisselle de mariage, les photos de famille, mais aussi mon toaster tout neuf. Il est exclu que je ne puisse pas récupérer mes affaires, toutes mes affaires», crie, en colère, Maria Caporale, 68 ans. «Mon mari est mort quand il avait 43 ans, j’ai dû payer seule cet appartement. J’y ai mis toutes mes économies. Comment accepter la situation?» La plupart des sinistrés en conviennent, la Municipalité se démène pour leur fournir de nouveaux logements, dont les loyers seront entièrement pris en charge durant un an.

Autostrade, le concessionnaire autoroutier, aujourd’hui sous enquête pénale, fournit aux déplacés une aide d’urgence de 8000 à 10 000 euros, selon la configuration familiale, de manière à les aider à remeubler leur nouveau foyer. Les Génois se sont montrés solidaires, offrant argent, logements, meubles, et soutien en tout genre. Mais la colère n’est pas loin. Les déplacés le savent, la bataille des dédommagements s’annonce fastidieuse, «surtout si Autostrade est exclue de la reconstruction du pont, comme le veut à Rome notre gouvernement de voyous, estime encore Maria.

Car si elle l’est, elle ne paiera plus rien aux sinistrés», clame-t-elle, très énervée et apeurée. La plupart des résidents concernés sont propriétaires de leur logement. Tous n’ont pas fini de payer leur crédit. Des établissements bancaires ont déjà annulé ce dû, mais pas tous. Alors on s’inquiète: qui paiera? Et qui les dédommagera?

Un quartier de cheminots

Depuis la tragédie, il n’y a pas que les ex-habitants de la «zona rossa» qui souffrent. Ceux qui n’ont pas été évacués, qui y ont échappé pour quelques mètres, sont tout aussi inquiets: «Que va devenir notre quartier? Le chantier va durer au moins un an, il n’y a plus de vie ici», dit Rosa, qui n’a que faire de l’allure qu’aura le nouveau viaduc que projette de construire le célèbre architecte Renzo Piano.

Franco Mai, 83 ans, a lui aussi échappé de justesse à l’évacuation. Il est arrivé dans le quartier l’année de la construction du pont de l’ingénieur Morandi, en 1967. «Je l’ai vu s’ériger, j’ai vieilli avec lui, et voilà, il s’est écroulé avant moi, sous mes yeux, j’étais à ma fenêtre», dit-il, encore ébahi. Comme beaucoup de personnes âgées qui vivent ici, Franco était cheminot. Il garde un souvenir ému du passé de ce quartier ouvrier.

«Cette vingtaine d’immeubles appartenait à la compagnie ferroviaire, explique-t-il. La société nous les louait pour une bouchée de pain, à condition que l’on vienne travailler quand elle avait besoin de nous, soit jour et nuit. On recevait une prime équivalente au prix du loyer. Beaucoup de gens ont passé toute leur vie ici. Alors oui, c’est difficile.»

Francesco, un électricien de 42 ans, fait partie des déplacés. Il vient lui aussi tous les jours revoir ses voisins qui lui manquent. «Il y a une vraie solidarité qui est née de ce grand malheur, c’est au moins quelque chose de positif. Les gens se serrent les coudes. Mais c’est triste. Je ne sais pas où j’habiterai demain, le bruit des enfants qui jouaient au pied de mon immeuble va me manquer», dit-il, en soulignant ne pas supporter, aujourd’hui, «l’assourdissant silence de son ancien quartier».

Les commerces en souffrance

Depuis que la rue, autrefois un axe très fréquenté de Gênes, est devenue un cul-de-sac, plus une voiture ne passe. Les commerces se meurent. Bon nombre de commerçants ont déjà fermé boutique, d’autres se demandent combien de temps ils vont pouvoir tenir encore. «Il y a quatre ans, j’ai investi 40 000 euros dans ce magasin», dit Saïd di Guisser, épicier. «En temps normal, je faisais 500 à 600 euros de recette par mois, mais depuis le 14 août, je n’ai quasi rien vendu, peut-être pour 70 euros, pas plus.

Le magasin de légumes, juste à côté, a déjà fermé.» Comme les autres commerçants du quartier, Saïd a rempli un formulaire fourni par la mairie afin d’obtenir des dédommagements. «Mais je ne sais pas quand ces aides arriveront, et si elles arriveront à temps», dit-il.

Les nouveaux aménagements prévus devraient redonner vie au quartier, promettent les autorités. Mais du haut de ses 83 ans, Franco Mai n’est pas certain de pouvoir y croire. Philosophe, il dit qu’il ne verra pas le nouveau pont, officiellement promis pour dans un an, voire un an et demi. Il semble pourtant avoir la santé, non? «Ce n’est pas pour moi que je m’inquiète, répond-il, en riant. C’est pour l’Italie. Avec la bureaucratie et toutes les bisbilles politiques qui nous attendent encore, je vous le dis, le nouveau pont n’est pas près d’être construit!» (TDG)