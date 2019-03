Seul dans la jungle des matches truqués, il raconte

Il ne joue ni la Cosette ni le Calimero. Mais Johan Nikles en a marre de voir son quotidien de tennisman gangrené par la bête. Alors ces temps, le Genevois de 22 ans – il les a fêtés hier – a envoyé quelques signaux de fumée sur les réseaux sociaux. Le plus édifiant? Cette vidéo prise début mars à Loulé (Algarve), qui montre une poignée de gaillards aux abois derrière un arbre, portables en main et vue sur le court: les parieurs. Les émissaires de cette mafia aux mille pattes, celle des matches bidon et des officines suspectes.

«Au niveau des Future (ndlr: la catégorie de tournois qu’il fréquente), c’est permanent», sourit jaune le 666e joueur mondial, qu’on a rencontré cette semaine dans un tea-room de Lancy. «Depuis les courts, je vois en permanence entre cinq et dix mecs en train de bidouiller sur leur téléphone, c’est terrible.» Cette semaine-là au Portugal, Johan Nikles s’était incliné dès le premier tour. Son gain? Soixante-neuf euros. Moins le retour avec BlaBlaCar à Javea, en Espagne, où il vit depuis septembre.

«Ces gens ne sont pas méchants, ils ne font qu’exploiter une faille du système. Mais c’est dur de savoir qu’ils sont en train de faire de l’argent sur notre dos, beaucoup plus d’argent que ce que nous pouvons en gagner.»

Le phénomène, archiconnu, affiche désormais ses plaies. Du Portugal à la Russie, en passant par l’Espagne et la Belgique, des réseaux ont été touchés, voire démantelés, des joueurs arrêtés. Jeudi encore, en France, sept tennismen ont été placés en garde à vue après des dizaines d’autres, dans le cadre d’une vaste enquête qui a permis de pincer une organisation arménienne basée en Belgique. Reste que sur le terrain, le vrai, rien ne bouge. «Tout le monde sait, tout le monde voit tout, ces matches où un joueur perd le premier set 6-0 avant de gagner 6-4 6-4, mais personne ne fait rien.» La seule fois où Johan Nikles a vu la police intervenir, c’était à Majorque lors d’un match de son ami belge, à cause de l’odeur de marijuana qui descendait sur le court, depuis la butte aux parieurs.

Une demoiselle étrange

Préoccupé par l’état de son sport, son avenir et celui de ses pairs, Johan Nikles parle, à deux pas du tennis-club de son enfance. «Nous, les joueurs, sommes isolés, délaissés. Alors on essaie d’attirer l’attention. C’est bien joli de regarder Federer et le Barça à la télé, mais les gens doivent aussi se rendre compte de ce qui se passe en dessous. C’est tout un bazar, mauvais pour tout le monde, surtout ceux qui essaient de progresser dans le tennis.»

Le Genevois assure n’avoir jamais été contacté ni même approché par quelque intermédiaire véreux pour laisser filer un match. «Peut-être parce que les gens ont l’image du Suisse, mieux que d’autres sur le plan matériel.» Mais il sait quels joueurs ont deux téléphones portables; un pour la vie normale, un pour les réseaux parallèles. Johan Nikles, qui se décrit comme «un petit Suisse qui découvre le vrai monde», ne cesse d’en apprendre des vertes et des pas mûres, notamment via le groupe Facebook qu’il partage avec quelque 2000 joueurs et joueuses.

«On y dénonce tout ce qui se passe, on essaie de trouver des solutions et, surtout, d’atteindre l’ITF, histoire d’être écoutés.»

Une lettre adressée à la fédération internationale à l’initiative de la Croate Ana Vrljic, cosignée par 700 raquettes, attend toujours un accusé de réception. En attendant, Johan Nikles voit ce qu’il voit, vit ce qu’il vit. À défaut de cash, les messages d’insultes et de menaces sont monnaie courante. «Je suis bombardé après chaque défaite, témoigne-t-il. Même après les victoires. Comme il suffit parfois de perdre le premier set ou de gagner un seul jeu pour ruiner un pari, je reçois toujours des trucs. Je bloque les mecs sur les réseaux sociaux mais, à chaque fois, de nouveaux recommencent.» Le mot doux le plus courant? «J’espère que tu vas mourir.»

Parfois, les «rencontres» sont moins repoussantes. Johan Nikles se rappelle avec humour cette jeune fille qui, au premier rang d’un tournoi en Sardaigne, ne cessait de le fixer pendant un match… avant de se rendre compte que la demoiselle transmettait des indications via une oreillette. «Elle disait juste oui ou non après chaque point, en fonction de qui le gagnait.» Le temps que l’arbitre inscrive officiellement le nouveau score et que les sites de paris en ligne s’actualisent, les filous parient en étant sûrs de rafler la mise.

Les matches truqués, heureusement, ça prête aussi à rire, parfois. Notamment grâce à cet Espagnol de 37 ans, un as du double réputé dans le milieu pour laisser filer le premier set et tout donner ensuite – ou pas. «Je l’ai affronté en Italie, c’était fabuleux, se marre Johan Nikles. Sur son premier jeu de service, après deux de mes retours ratés dans le bas du filet, je l’ai vu devenir hypernerveux, en fait, il était censé perdre le premier set 6-0. À 15-30, c’était un peu la panique. Il a fini par s’en sortir avec une magnifique double faute, trois mètres dehors.»

Plus un rond en poche

Le monsieur, en l’occurrence, a fini par être rattrapé par la patrouille. Mais des profils comme le sien, il y en a des centaines. On comprend bien pourquoi: «Gagner un tournoi Future va peut-être te rapporter 1500 dollars, desquels il faudra déduire les frais, une fois que tu as payé le voyage et ton académie, il te reste la moitié.

Et tout d’un coup, un gars est prêt à te donner 2 ou 3000 dollars pour perdre le premier set d’un double. Si tu commences à y réfléchir…»

Johan Nikles exprime «une forme de compréhension» pour les joueurs qui cèdent, «à la fois coupables et victimes». «Quand tu rêves de vivre de ta passion et que tu n’as plus un rond…, soupire celui dont les gains en carrière s’élèvent à 48 597 dollars. Quand tu es 500e ou 700e ATP, c’est que tu as un certain talent. Dans un autre sport, tu gagnerais ta vie, au foot ou au basket, tu serais riche. Là, sans soutien financier extérieur, pour nous, c’est impossible de tourner.» Ou alors en grugeant.

«Prenez un cercle, caressez-le, il deviendra vicieux», écrivait Eugène Ionesco.

Le changement de paysage instauré cette année par les instances du tennis ne fait que renforcer le fossé entre les fastes du monde professionnel (circuit ATP et, dans une moindre mesure, les tournois Challenger); et les galères impossibles d’en bas, sur le mal nommé circuit Future, où plus de 10 000 «morts de faim» s’écharpent sans horizon ni syndicat. Dès 2020, plus aucun point ATP ne sera distribué. Cette année, c’est trois unités en cas de victoire d’un tournoi, sachant que le 100e mondial en compte 598…

«Cette refonte du circuit est une catastrophe», peste Johan Nikles, «pas dégoûté» pour autant: «J’ai envie de sortir de tout ça par le haut. En attendant, nous avons besoin de soutien et d’actes.» Plus loin dans la discussion, l’évidence: «Maintenant que nous sommes considérés comme des amateurs, il n’est pas normal qu’on puisse parier sur nos matches. Mais la fédération internationale gagne tellement d’argent grâce aux sites de paris.» Plus loin encore, avec détermination: «J’ai envie que les choses bougent, qu’on fasse du tennis un sport sain et accessible. C’est terrible de voir des mecs arrêter de jouer, démotivés.»

Après un saut de puce à Genève en famille – «ça fait du bien» –, Johan Nikles est rentré cette semaine s’entraîner à Javea. Dès le 8 avril, il repart sur les chemins, avec les tournois Future de Reus et Madrid au programme. Quelque part, de l’autre côté des grillages, entre cinq et dix types pianoteront sur leur portable ou chuchoteront dans leur oreillette, en lien direct avec la bête.

(Le Matin Dimanche)