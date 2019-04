«Nos enfants font partie des rigoristes, c’est vrai. Mais Nicholas est innocent!»

Elle est aussi frêle qu’il est massif, aussi réservée qu’il est expansif. Mais Sally et Jean-Claude ont en commun une histoire d’amour et deux enfants empêtrés dans une affaire qui les dépasse.

Le fils de cette Anglaise installée à Meinier (GE), Nicholas, a été condamné le 11 avril dernier à 10 ans de prison au Maroc pour participation à une association terroriste, apologie du terrorisme et non-dénonciation de crimes. Nicholas fait partie, avec un deuxième Genevois, Kevin, des centaines de personnes arrêtées dans le cadre de l’enquête sur le double meurtre des campeuses scandinaves de l’Atlas, en décembre 2018. Son épouse, Christelle, n’est autre que la fille de Jean-Claude.

«Ils se sont rencontrés par notre faute, explique ce solide gaillard de 72 ans. Ça a fait tilt.» On est en 2010. Nicholas s’est déjà converti à l’islam, Christelle suit peu de temps après. «Ma fille n’est pas une suiveuse, c’est une forte tête, précise Jean-Claude. Elle a perdu sa mère tôt, à 24 ans. Ça l’a beaucoup marquée, elle a eu besoin de croire en l’au-delà. L’islam lui a apporté les réponses qu’elle cherchait. Elle est persuadée qu’elle va retrouver sa mère plus tard.»

Et Nicholas? Sally se tord les doigts, puis hausse les épaules. «C’était un enfant adorable, espiègle, raconte-t-elle, guettant des yeux l’approbation de son conjoint. Il disparaissait souvent, il faisait sa vie.» Nicholas commence à s’intéresser à la religion à l’adolescence, puis se convertit en Espagne, où il effectue un séjour linguistique.

Au départ, les parents, profondément agnostiques, accueillent plutôt mal la conversion de leur fils. «Il m’a demandé de me convertir, je l’ai envoyé bouler», ajoute Sally. Nicholas commence à fréquenter la mosquée du Petit-Saconnex, fait régulièrement ses prières, cesse de mettre des blue-jeans.

«Et cette affreuse barbe, très dense, qu’il s’était fait pousser!» décrit la maman avec une grimace, dont le petit accent est estompé par les années passées en Suisse.

Ados, Christelle et Nicholas ont connu les fêtes arrosées, comme la plupart des jeunes Genevois. Mais ils proscrivent désormais l’alcool, de même que la musique. «Nous nous sommes disputés lors de notre dernière visite au Maroc avec ma fille, relate Jean-Claude. J’ai mis de la musique sur la télévision, elle a prétendu que c’était «haram» , péché. J’ai lu le Coran, j’ignore où ils ont trouvé cela. Les pays arabes sont ceux où il règne le plus de musique!»

Nicholas et Christelle, parents de deux petites filles de 4 ans et 20 mois, sont partis vivre au Maroc en 2017. Ils ne se sentaient plus à l’aise à Genève. «Ma fille porte le voile. Il y avait des réflexions», résume Jean-Claude.

Au service du SRC?

Le couple ne le cache pas, leurs enfants font bel et bien partie des «rigoristes», même si la connotation négative du terme leur déplaît. «C’est typique des convertis, reconnaît Jean-Claude. Au début, on était forcément inquiet. On se disait: j’espère qu’il ne va pas finir dans les mailles de Daech. C’est dans l’air du temps, c’était normal de se poser la question!» se souvient le volubile retraité, approuvé d’un hochement de tête par sa compagne.

Au final, les deux parents reconnaissent que la religion a «fait du bien» à leurs enfants. Mais jamais, au grand jamais, Nicholas n’aurait pu se rendre coupable de ce dont l’accusent les autorités marocaines, assurent-ils. Nicholas était fiché S, les autorités françaises ont perquisitionné le domicile du couple en France voisine après les attentats du Bataclan. Jean-Claude rappelle toutefois que la fiche S n’est pas une preuve de culpabilité.

«Toutes les personnes qui fréquentaient la mosquée étaient fichées. Quant à la fouille au domicile, les autorités françaises étaient sur les dents à cette période, ils en ont fait des centaines!»

Jean-Claude fustige Kevin, le second Genevois emprisonné au Maroc, dont le procès aura lieu le 2 mai. Les deux jeunes hommes se connaissent. «Tout est de sa faute. C’est lui qui a envoyé la vidéo du meurtre à Nicholas, et c’est pour cette raison qu’il a été arrêté. Nicholas se trouvait alors en Espagne. Il voulait en parler à la police fédérale, mais il n’en a pas eu l’occasion et est rentré au Maroc. S’il était coupable de quelque chose, il serait évidemment rentré en Suisse! Mais il n’avait rien à se reprocher.»

Selon Jean-Claude, la preuve de l’innocence de son gendre réside dans le fait que Nicholas aurait travaillé, à cinq reprises, pour le Service de renseignement de la Confédération (SRC). «À chaque fois, il a été payé 600 francs cash. Une personne assujettie à ces gens ne collabore pas avec les autorités! C’est ma fille qui me l’a raconté, en me détaillant avec précision les endroits des rencontres. J’ai une relation fusionnelle avec elle. Je la connais, je la crois.»

Le SRC confirme qu’il a «effectivement été en contact avec cette personne dans le cadre d’entretiens préventifs courants», mais qu’elle n’a pas travaillé pour le service. «C’est évident qu’ils ne vont pas l’admettre. C’est ce que font tous les services de renseignement du monde!» rétorque l’avocat de Nicholas, maître Khalil Idrissi.

Jean-Claude et Sally appellent désormais le Maroc et la Suisse à «bouger» pour sortir Nicholas de prison. Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) a déjà fait part de son impuissance «tant que tous les recours légaux de la justice locale n’ont pas été épuisés».

La famille, pleine d’espoir, refuse de donner sa photo aux médias, en prévision de son retour en Suisse. En l’attente du procès en appel, tout le monde serre les dents. «J’aurais voulu avoir vingt ans de moins pour mener ce combat avec l’énergie nécessaire», soupire Jean-Claude. Avec Sally, ils partiront bientôt à Rabat soutenir Christelle, enceinte de son troisième enfant. (Le Matin Dimanche)