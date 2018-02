Mais comment se diagnostique une «guérison miraculeuse» à Lourdes?

Son visage et sa frêle silhouette ont fait la une des médias français, et même au-delà, cette semaine. À 79 ans, Sœur Bernadette Moriau est donc devenue le 70e cas de «guérison miraculeuse» à Lourdes, selon le décompte que tient l’Église catholique. Atteinte du syndrome de la queue de cheval, une grave affection qui compresse le faisceau nerveux de la partie terminale de la moelle épinière, cette religieuse a raconté comment, de retour d’un pèlerinage à Lourdes en 2008, ses maux se sont soudainement évaporés alors qu’elle priait dans la chapelle de sa communauté de Bresles, dans l’Oise.

Il aura donc fallu dix ans pour faire reconnaître cette nouvelle «guérison miraculeuse» labellisée «de Lourdes». Mais comment s’y prend l’Église catholique pour valider un tel «miracle»? Par quel cheminement, alors qu’environ une centaine de malades guéris se signalent chaque année à Lourdes, certains sont promus au rang de miraculés et d’autres non? Et pourquoi l’Église catholique met-elle autant de zèle, depuis 160 ans, à examiner ces miracles médicaux?

«La création du Bureau des constatations médicales de Lourdes remonte à 1883», rappelle Laetitia Ogorzelec-Guinchard, auteure d’une thèse en anthropologie et d’un livre sur la procédure d’authentification des guérisons miraculeuses de Lourdes*. «Dès 1858, lorsque les apparitions de la Vierge Marie dans la grotte sont rapportées par Bernadette Soubirous et que des foules affluent en quête de guérison divine, l’Église catholique, qui subit à cette époque les attaques des rationalistes, se montre méfiante par rapport à ce phénomène de piété populaire. Par souci d’encadrer ces foules, l’Église s’emploie dès lors à faire attester par des scientifiques les faits rapportés. C’est ainsi que les médecins deviennent associés à la démarche de validation des guérisons inexpliquées, et potentiellement miraculeuses, après une expertise spirituelle. Cette double démarche perdure.»

Un chemin de croix

Le Bureau des constatations médicales est le premier organe à entrer en relation avec un pèlerin qui souhaiterait signaler une guérison inexpliquée. Le médecin responsable, nommé par l’évêque du diocèse de Tarbes et de Lourdes, établit un premier dossier s’il juge son cas probant. Le médecin actuel en poste, le Dr Alessandro de Franciscis, est le 15e à officier dans l’histoire du sanctuaire de Lourdes.

«Il reçoit en moyenne une centaine de demandes chaque année, et il ouvre entre 30 et 40 dossiers par an», explique Joël Luzenko, du service de communication du sanctuaire de Lourdes. Un an plus tard, si le pèlerin est toujours volontaire pour poursuivre la démarche et s’estime toujours guéri, ce dernier revient à Lourdes, et le Bureau médical, composé cette fois de médecins disponibles ce jour-là au sanctuaire, réexamine le cas. Si le bureau n’arrive pas à expliquer sa guérison, le dossier est envoyé au Comité médical international de Lourdes, constitué d’une trentaine de membres du corps médical «ayant chacun leur spécialité», souligne Joël Luzenko.

Le président de cet organe est lui aussi nommé par l’évêque. Si un certain nombre de critères sont remplis (gravité de la maladie, guérison instantanée, totale et durable…), alors l’examen du cas, qui passe par une batterie de longs tests médicaux, peut commencer. Un vrai chemin de croix pour arriver à une éventuelle déclaration de «guérison inexpliquée». La décision se prend par vote anonyme et secret, à une majorité des deux tiers.

Pour conclure à la nature «miraculeuse» de la guérison, une commission diocésaine prend le relais. Elle se charge de l’analyse spirituelle du cas, processus qui exige lui aussi toute une série de critères de conformité avec le message de l’Église catholique. «La guérison devient miraculeuse si l’Église parvient à déterminer qu’elle a bien été opérée par le Bon Dieu. On étudie les effets spirituels produits, on regarde si la personne a fait des progrès dans son rapport au Christ», explique Joël Luzenko. Le tout prend des années.

En 135 ans, sur quelque 7200 déclarations de guérison enregistrées par le Bureau des constatations médicales de Lourdes, environ 2000 guérisons ont été qualifiées d’inexpliquées par les médecins recrutés pour cette tâche, mais seuls 70 cas ont été proclamés «miraculeux». Pourquoi un tel décalage? «La thématique du miracle a toujours fait débat au sein de l’Église catholique, qui se veut prudente en la matière, reprend Laetitia Ogorzelec-Guinchard. C’est pour combattre la critique rationaliste que l’Église a fait entrer la science dans ses expertises. Elle a intégré le rationnel, au point qu’elle parle plus volontiers ces dernières années de «guérisons authentiques» plutôt que miraculeuses. Mais, en même temps, la médecine a évolué vers l’acceptation qu’il y a une part d’inexpliqué dans sa pratique. Paradoxalement, on trouve aujourd’hui des médecins ayant eu à se pencher sur des cas de guérison inexpliquée qui se demandent pourquoi l’Église ne les exploite pas davantage.»

Miracles opportuns

Ce qui est intéressant, relève encore Laetitia Ogorzelec-Guinchard, c’est le fait que certaines époques ont connu un grand nombre de guérisons miraculeuses, d’autres bien moins, et cette statistique dit beaucoup du contexte historique et des besoins du moment, pour l’Église catholique, de valoriser ou non ces miracles. «Par exemple, en vue de la date anniversaire du 50e anniversaire des premières apparitions de la Vierge qui tombe le 11 février 1908, on assiste à une accumulation de dossiers médicaux retenus en vue d’une potentielle déclaration de guérison miraculeuse. Si bien qu’entre 1907 et 1913, pas moins de 33 procédures aboutissent, dont 20 pour la seule année 1908. C’est d’ailleurs un fait amusant de voir que l’Église a choisi le 11 février 2018, soit le 160e anniversaire des premières apparitions, pour annoncer le 70e miracle de l’histoire de Lourdes. De la part de l’Église, il y a évidemment une parfaite maîtrise du calendrier en termes d’effet d’annonce.»

L’historienne Ruth Harris, professeure à Oxford et spécialiste de l’histoire des religions et de la médecine, relève dans Libération la continuité marquante dans l’histoire des cas de guérison à Lourdes: «À partir de 1888, plusieurs cas sont documentés de sœurs miraculeusement guéries parce qu’elles ont participé à des processions eucharistiques. (…) Ces religieuses touchées par des guérisons sont érigées en modèles, d’autant plus qu’elles ne prient pas seulement pour leur salut mais pour les autres fidèles. Or que constate-t-on avec Sœur Bernadette Moriau? Elle prie elle aussi pour les autres. Son exemple permet à l’Église de réaffirmer l’importance de valeurs, comme l’altruisme et l’humilité.» (nxp)