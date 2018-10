Luna Classics a reçu une aide de l’État, alors que l’EPFL l’avait mis en poursuites

L’ardoise salée du magistrat Philippe Leuba

TRIPLE DÉBÂCLE

Le Département de l’économie dirigé par Philippe Leuba a essuyé trois déroutes financières de projets qu’il soutenait directement ou indirectement. Luna Classics a fait faillite en 2015. En novembre 2015, c’est le spectacle «Champions!» à Lausanne qui affiche un déficit important et inattendu. En janvier 2017, la société Swiss Space System S3 à Payerne est mise en faillite.



DES MILLIONS DE PERTES

Ces trois projets sont différents, souligne le Département. Luna Classics était un festival culturel considéré comme d’intérêt international: il a bénéficié des fonds de la loi sur l’appui au développement économique. «Champions!» était un spectacle de patinage artistique dédié au CIO: il a profité des subventions de la loi vaudoise sur le sport. La start-up S3, quant à elle, voulait démocratiser l’accès à l’espace: c’est le Conseil d’État in corpore qui a voulu sauver cette entreprise en lui donnant accès au Fonds de lutte contre le chômage. Certes ces trois projets sont différents, mais ils affichent une seule et même issue: le déficit. Luna Classics a coûté plus de 1,2 million aux contribuables. Le spectacle «Champions!»: 743 000 fr. Et le projet S3 500 000 fr.



DEUX ENQUÊTES

Les faillites de «Champions!» et de S3 ont fait scandale au plus haut sommet de l’État. Et les services de Philippe Leuba sont concernés. Dans ces deux cas, le Contrôle cantonal des finances (CCF) a ouvert une enquête. Le rapport sur «Champions!» a été sévère contre le conseiller d’État libéral: des critiques sur sa gouvernance ont été formulées. Le rapport sur S3 a été plus clément. Dans un premier temps seulement, puisqu’une enquête de «24 heures» a révélé un dysfonctionnement de l’État dans ce dossier et donc les failles des investigations du CCF. Une refonte du règlement de l’octroi des prêts du Fonds de lutte contre le chômage est désormais en cours.



PAS D’INVESTIGATION

La faillite de Luna Classics concerne aussi le Département de l’économie. En revanche, elle n’a fait l’objet d’aucune enquête de l’État.