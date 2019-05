Les rentes versées aux élus poursuivis en justice choquent

C’est peu dire si la pension à vie accordée aux conseillers administratifs de la Ville de Genève gêne les magistrats eux-mêmes. Selon nos informations, suite à notre demande, la majorité des cinq élus de l’Exécutif a voté contre la publication des montants exacts auxquels auront droit les partants l’an prochain. Pour rappel, deux d’entre eux, Rémy Pagani et Guillaume Barazzone, sont poursuivis pour gestion déloyale des intérêts publics en raison de leurs notes de frais excessives. Esther Alder et Sami Kanaan, le seul à se représenter, sont appelés à donner des renseignements à la justice.

Selon nos calculs, Rémy Pagani aura droit à une rente à vie s’élevant à 171 824 fr. par an (14 318 fr. par mois) après avoir effectué trois législatures. Plus jeune et n’ayant fait qu’un peu moins de deux mandats (soit sept ans et demi), Guillaume Barazzone peut prétendre à une pension de 78 685 fr. par an (6557 fr. par mois). Étant âgé de moins de 50 ans, il peut choisir de toucher un capital de 315 852 fr. à la place de cette rente. Esther Alder aura, elle, droit à une pension de 130 131 fr.

Seule Sandrine Salerno a accepté de donner le montant de la somme qu’elle pourra toucher. L’unique élue à ne pas faire l’objet d’une procédure de justice a droit à 151 204 fr. par an pour ses trois mandats mais elle précise vouloir retrouver une activité professionnelle. «Dans ce cas, je n’aurais pas à activer mon droit à la rente à l’issue de mon mandat», assure la socialiste.

Ces montants, promis à des magistrats poursuivis par la justice dans le cadre de leurs fonctions et qui, donc, pourraient être sanctionnés un jour, choquent les élus.

Double discours

«Tout en respectant la présomption d’innocence, j’estime que des magistrats qui sont condamnés dans l’exercice de leurs fonctions ne devraient pas avoir droit à une rente aussi élevée, bien supérieure à la retraite d’un citoyen lambda, juge Maria Pérez, conseillère municipale d’Ensemble à Gauche, étonnée du manque de transparence de l’Exécutif. Nous pouvons nous attendre à ce que des magistrats condamnés y renoncent d’eux-mêmes.»

Ensemble à Gauche, parti de Rémy Pagani, est particulièrement pointé du doigt. La formation s’était attaquée au Grand Conseil à la pension à vie de Pierre Maudet. «Ils tiennent un double discours. Quand il s’agit d’un ministre PLR, on appelle à supprimer la rente, mais quand cela touche un magistrat de gauche, de son propre parti, on ne dit plus rien», critique Simon Brandt, proche du conseiller d’État poursuivi pour son voyage à Abu Dhabi. Maria Perez surenchérit.

«Si le principe de la rente à vie est posé par mon groupe politique au Grand Conseil, par extension il se pose au niveau municipal», juge l’élue du Parti du travail, en conflit avec SolidaritéS, dont Rémy Pagani est membre. Un double standard qui en fait jaser plus d’un au sein du Municipal.

«Les magistrats communaux ont eux aussi failli dans l’exercice de leurs fonctions. Ce qui s’applique à un conseiller d’État devrait aussi s’appliquer à un conseiller administratif», estime Maria Perez.

Jean Batou, député Ensemble à Gauche (branche SolidaritéS, comme Rémy Pagani) et auteur du texte cantonal sur les pensions, tente de défendre son magistrat communal.

«Son cas n’a rien à voir avec celui de Pierre Maudet. À ma connaissance, il n’y a rien dans le dossier qui permette de dire que Rémy Pagani sera condamné, avance l’élu. Et nous nous opposons aux rentes à vie que touchent un magistrat de 41 ans comme Pierre Maudet. Rémy Pagani en a 65, il arrive donc à l’âge légal de la retraite. Il était salarié avant d’arriver au Conseil administratif et n’a pas de fortune. Son droit à la retraite ne peut être remis en cause.»

Dans le cas d’une condamnation, attend-il de son collègue de parti qu’il renonce à sa pension? «Je ne crois pas que ce soit à la personne de décider, estime Jean Batou, un brin gêné. Des mesures doivent être prises au niveau institutionnel dans le respect du droit.»

Interrogés sur leur intention de toucher ou non leur rente à vie, ni Rémy Pagani ni Guillaume Barazzone n’ont souhaité répondre. (Le Matin Dimanche)