Les prix des billets d'avion s'envolent en quelques minutes

C’est le matin, un jour de semaine. Nous envisageons d’acheter un billet d’avion Genève-Nice sur le site Web d’«EasyJet». Trois clics plus tard, la compagnie low-cost nous propose un vol aller pour 80 francs et un voyage retour au même prix. Le temps de prendre un café, de discuter avec un collègue, de sortir sa carte de crédit, d’actualiser l’offre et, oh stupeur, le vol du retour Nice-Genève est passé à 130 francs. Pour en avoir le cœur net, nous nous connectons alors sur un autre ordinateur et, ouf de soulagement, nous retrouvons l’offre initiale à 80 francs. Nous payons, l’affaire est conclue et nous avons économisé 50 francs.

À l’heure de réserver nos vacances sur le Web se pose méchamment la question du profilage électronique, l’IP tracking. Les expériences menées par «Le Matin Dimanche» montrent que, cette semaine encore, plusieurs compagnies pratiquent le profilage numérique.

Autre exemple pertinent sur le comparateur en ligne «Ebookers»: en l’espace de trente minutes, le prix d’un vol Genève-Bangkok est majoré de 170 francs. Dans ce cas aussi, il suffira de changer d’ordinateur pour retrouver le prix initial. Contactées en milieu de semaine, la compagnie orange et la société «Ebookers» n’ont pas répondu à nos questions. Fâcheux, car à quelques jours de l’entrée en vigueur du nouveau Règlement européen sur la protection des données (RGPD), il semble que les entreprises qui nous tracent sans notre accord s’exposent, dans un avenir proche, à des plaintes et des amendes si le traitement des données est réalisé par une entreprise basée en Europe.

L’acheteur est épié

Cette technique de vente, par le traçage des adresses IP, permet d’enregistrer l’adresse numérique de l’utilisateur. Pour le cybervendeur, il s’agit simplement d’épier le comportement de l’acheteur en traçant son empreinte numérique, à travers les pages qu’il consulte, ses choix et les contacts qu’il peut établir. Plus basiquement, certains prestataires Internet savent que nous recherchons un vol pour une destination précise et ils connaissent nos recherches précédentes sur leur plate-forme. Lorsque nous y retournons, le prix du billet a grimpé et cela nous met la pression pour acheter, de crainte que ça ne grimpe encore davantage.

François Charlet, juriste romand spécialisé en sécurité des technologies, est agacé par cette manière de conclure des affaires. «C’est franchement détestable. On se moque des consommateurs.» Quant à la Fédération romande qui défend ces consommateurs (FRC), elle bataille pour obtenir enfin la preuve formelle du pistage numérique par les cybervendeurs. Sans succès, comme le concède Robin Eymannm responsable politique économique. «Nous avons un peu arrêté de chercher à prouver ce phénomène, car le système est de plus en plus puissant et compliqué à dénoncer. Pour titiller les compagnies, il faudrait des captures d’écran avec les heures exactes. Il n’est pas aisé de les prendre la main dans le sac. Et elles ont toujours démenti.»

Deux tests réalisés cette semaine concernant l'IP tracking

Sur ebookers, réservation d'un vol Genève- Bangkok

Sur easyjet, réservation d'un vol Genève-Nice

Les géants du Web continuent donc à faire leur beurre, au grand dam de la FRC, impuissante. «Nous recevons des plaintes, mais nous ne sommes jamais vraiment parvenus à aller beaucoup plus loin que le constat. «Booking», «Ebookers» font leur business. Quand «Booking» nous dit, en rouge foncé, qu’il faut se dépêcher car il ne reste que deux chambres dans un hôtel, souvent, il y a de forts soupçons pour que ce ne soit pas vrai. Ce site de réservation nous met la pression et nous pousse à acheter le plus rapidement possible. Ce sont de tels géants que la loi suisse est difficile à faire appliquer» se résigne Robin Eymann.

Jean-Philippe Walter, préposé fédéral suppléant à la protection des données et à la transparence, voit aussi dans l’IP tracking un problème plus large. «Le traçage des individus sur la Toile est un sujet de préoccupation dans la mesure où il ne se fait pas de manière transparente et sans que les personnes concernées n’aient pu donner le consentement libre et éclairé. Ce traçage permet en effet de collecter de nombreuses informations sur le comportement des internautes et de dresser des profils de personnalités permettant d’orienter les choix des individus.»

Le grain de sable européen

L’entrée en force, le 25 mai, du nouveau règlement européen sur la protection des données devrait changer la donne concernant le profilage numérique. «Un utilisateur basé en Suisse, si on est sûr qu’il l’est, n’est pas soumis au RGPD et ne devra pas consentir explicitement à l’IP tracking», explique le juriste François Charlet. Et de poursuivre: «La loi fédérale sur la protection des données (ndlr: qui date de 1993) est toujours en vigueur. Mais le règlement européen s’appliquera si le traitement des données est réalisé par des entreprises basées en Europe. Elles devront impérativement obtenir le consentement pour le traçage.

Que ce soit clair, le RGPD ne va pas interdire l’IP tracking. Ce règlement va seulement complexifier la pratique, puisqu’elle nécessite la collecte de l’adresse IP. C’est encore un peu théorique, mais pour pratiquer l’IP tracking, les firmes concernées devront, dès vendredi, obtenir le consentement explicite des utilisateurs. Aujourd’hui, c’est encore la politique du qui ne dit mot consent.»

Professionnel des questions numériques, Stéphane Koch croit aussi beaucoup au RGPD. «La législation européenne s’adapte enfin à l’intelligence artificielle. Un article stipule même que le consommateur peut choisir de ne pas être en contact avec un outil automatique. L’utilisateur devra donner son accord pour une interaction avec la machine.»

(TDG)