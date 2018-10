Les polices suisses sont toujours plus féminines

Julie Lescaut, l’agent Bones ou le lieutenant Olivia Benson de la série «New York, unité spéciale»: depuis des années, les femmes flics sont partout à la télévision. Longtemps cantonnées à la fiction, les policières prennent toujours plus de place dans la réalité – et elles se font remarquer.

En 2017, l’inspectrice Cristelle Delacrétaz a reçu le mérite de la police cantonale vaudoise «pour son abnégation, son courage et sa volonté». En août dernier, c’est bien une femme qui a remporté la traditionnelle traversée du lac de la police genevoise. Début septembre, une gendarme vaudoise était grièvement blessée en France voisine lors d’une course-poursuite. Fin septembre encore, Marianne Kuonen, jeune Valaisanne de 24 ans, est devenue major de la promotion 2018 de l’Académie de police de Savatan.

«Son exemple démontre qu’une carrière dans la police est aussi bien accessible aux femmes qu’aux hommes, raison pour laquelle l’État du Valais se félicite de la présence toujours plus nombreuse de femmes dans les rangs de la police», se réjouissent les autorités valaisannes dans un communiqué.

Aujourd’hui, les femmes représentent 13% des effectifs de la police valaisanne. Dans le reste de la Suisse, le constat est le même. Au niveau national, le nombre de policières augmente régulièrement depuis les années 1990. D’environ 2500 au début des années 2000 (5% des effectifs), elles ont dépassé les 5000 en 2014 (près de 18%), selon les chiffres de l’Office fédéral de la statistique (OFS). Forcément, les femmes sont toujours plus présentes dans les écoles de police.

Si les portes leur sont grandes ouvertes, certains secteurs sont «plus difficilement accessibles», remarque le président de l’Union syndicale des polices romandes, Jean-Philippe Rochat. Ainsi, aucun groupe d’intervention de notre pays ne compte de femmes dans ses rangs, rapporte le Vaudois. Idem pour les démineurs, qui doivent porter une tenue de protection de 40 kg. «Aucun domaine n’est réservé exclusivement aux policiers. Mais femmes et hommes ont par nature des constitutions différentes qui rendent certaines missions plus difficiles à accomplir», poursuit-il.

Les exigences physiques pour les hommes et les femmes diffèrent lors du recrutement – par exemple en termes de taille, minimum 170 cm pour les hommes, 160 cm pour les femmes. Par contre, la formation est exactement la même, même si le barème diffère pour les tests d’aptitudes physiques, explique la police cantonale fribourgeoise, dont les membres sont formés en partie à l’école de police de Granges-Paccot.

Avant tout, un travail de dialogue

«Effectivement, une femme a généralement moins de force qu’un homme, c’est physiologique. Mais on ne nous demande pas forcément de pouvoir mettre à terre un colosse de 2,10 m à nous seules. Pour le reste, la formation est exactement la même», confirme Florence Maillard. La responsable de la communication de la police cantonale vaudoise explique qu’il s’agit d’un apprentissage où la force physique ne joue pas le plus grand rôle. «Tirer avec un pistolet, que l’on soit homme ou femme, est une question de technique! Et c’est la même chose pour la self-défense.»

Et si les séries policières nous donnent l’image de policiers sans cesse en train de plaquer les voyous au sol, la réalité est moins spectaculaire. «Bien sûr que cela arrive parfois, mais la majeure partie de notre travail réside dans le dialogue, voire la négociation.»

Florence Maillard exerce depuis 18 ans un métier qu’elle adore. Jamais son genre ne lui est apparu comme un handicap. La gendarme était déjà à l’époque habituée à évoluer dans des milieux masculins. Pompier volontaire dans son village du Jorat, elle a d’abord entamé une formation d’agricultrice, où elles n’étaient que deux femmes. À 25 ans, changement de cap. «J’ai toujours porté une grande admiration à l’uniforme et aux personnes qui assurent le maintien de l’ordre public», raconte-t-elle.

Florence Maillard n’a pas vécu de discrimination particulière, tant auprès de ses collègues que sur le terrain. «Et si cela a été le cas, j’ai pu généralement régler le cas à mon niveau sans avoir à en référer à mes supérieurs», précise-t-elle. Même discours chez Sara, qui a achevé sa formation en 2012 et croit ne jamais s’être posé la question du genre. Pour elle, le métier de policier est rapidement apparu comme «une évidence».

«Bien sûr que ce n’est pas toujours évident de travailler qu’avec des hommes. À la longue, certaines conversations ou blagues peuvent parfois légèrement user. Il ne faut donc pas être trop susceptible, reconnaît la jeune femme. Mais dans l’ensemble, je dois dire que ça se passe très bien.»

La gendarme vaudoise se sent aussi à l’aise qu’un homme lors de situations compliquées demandant l’usage de la force. C’est d’ailleurs peut-être une piste d’explication pour la faible représentation des femmes dans la police. «La première image qui vient à l’esprit de beaucoup lorsqu’elles s’imaginent le métier de policier, c’est de courir après les méchants, des courses urgentes, un métier rempli d’adrénaline, suppose Sara. Ce côté-là attire sans doute plus les hommes que les femmes. Les gens ne voient pas tout l’autre aspect du travail qui touche beaucoup le côté social ou administratif.»

Salaire égal entre hommes et femmes

Tant pour Florence Maillard que pour Johanna Bundi Ryser, présidente de la Fédération suisse des fonctionnaires de police, la féminisation de la profession tend surtout à mieux représenter la société pour laquelle elle travaille. «La mixité est toujours un avantage pour une institution, rappelle celle qui travaille pour la police judiciaire de la Confédération. Sans vouloir généraliser, les femmes ont des compétences complémentaires à celles des hommes. Prenez le cas d’une victime de violences sexuelles. Il peut arriver que celle-ci préfère se confier à une policière.»

La Grisonne se réjouit de la progression du nombre de policières, même si certains cantons restent à la traîne. Si elle a choisi ce métier, c’est par envie de «faire quelque chose pour la Suisse et pour la sécurité du pays». Et puis, travailler pour la police représente un avantage certain: hommes et femmes touchent le même salaire. «Mais dans certains corps de police, les conditions-cadres ne sont pas adéquates pour attirer des femmes. Il leur faut autoriser le travail à temps partiel ou le télétravail pour permettre de concilier vie professionnelle et familiale.»

Chef de la police zurichoise, le municipal Richard Wolff a fait le même constat. L’élu n’est guère satisfait de la part de 15% de femmes au sein de ses effectifs, lui qui visait la barre des 20% lors de sa prise de fonction, en 2013. Pour atteindre cet objectif, des mesures avaient été prises pour créer des conditions de travail plus attrayantes.

Ainsi la possibilité de passer à temps partiel pour l’ensemble du corps – un moyen pour notamment encourager les jeunes mères à continuer à travailler après une naissance. La sauce n’a pas pris: seuls 4% des effectifs ne travaillent pas à temps plein. Devant ce constat d’échec, Richard Wolff a pris d’autres mesures l’an dernier, comme la création d’une garderie. Il est encore trop tôt pour dresser un bilan.

Une histoire très récente

«En 2000, lorsque j’ai fait ma formation, je faisais partie de la 3e volée où les femmes étaient intégrées», se souvient Florence Maillard. Dans le canton de Vaud, il faut attendre 1998 pour que les Vaudoises aient accès au métier de gendarme. À Fribourg, des hôtesses de police – principalement chargées de la circulation – œuvrent depuis 1975 mais les femmes ne sont intégrées à la police qu’à partie de 1999.

Genève intègre pourtant les femmes dans sa police depuis 1917 déjà. La police genevoise crée cette année-là alors son premier bureau féminin, chargé de traiter les affaires sociales et de venir en aide aux démunis. Vingt ans plus tard, en 1937, le bureau est rattaché à la Sûreté, marquant la création de la première brigade féminine. Les agentes ne participent pas encore aux enquêtes de police, mais elles préparent psychologiquement prévenus et victimes à la visite de leurs collègues masculins.

En 1938, elles gagnent le titre d’inspectrices et assurent fouilles et interrogatoires. En 1964, naît la première brigade féminine en uniforme. Avec toutefois une vision toute patriarcale de la fonction version femme: à l’époque, les agentes sont cantonnées à la circulation, ayant pour mission de surveiller les écoles et les passages piétons, ainsi qu’à l’éducation routière des enfants et à des travaux de secrétariat.

La parité s’est quant à elle fait attendre: jusqu’en 1971, les inspectrices percevaient des indemnités correspondant à la moitié de celles versées aux hommes. Les gendarmes devront quant à elles attendre 1987 pour que l’égalité soit instaurée dans tous les domaines: travail, salaire et promotion. (TDG)