Le hockey fait la chasse aux simulateurs

L’heure des play-off a enfin sonné. Depuis le 9 mars 2019, le championnat suisse a basculé dans une autre dimension. Tout y est plus intense. Les contacts sur la glace ne font pas exception. C’est quand le jeu se fait dur, que les durs commencent à jouer.

Cette période, où le hockey sur glace échappe à la rationalité, rime aussi avec bluff et intox. La moindre information devient soudain secret d’État, les entraînements sont verrouillés, aucune nouvelle ne circule sur les joueurs blessés. Toutes les armes sont utilisées pour prendre le plus petit avantage sur son adversaire dans cette guerre psychologique. Depuis plusieurs saisons, une nouvelle ressource est venue élargir l’artillerie à disposition: la simulation. «C’est une tache sur notre sport», s’emporte le Genevois Daniel Vukovic. Félicien Du Bois (Davos) confirme: «Ce type de tricheries n’a pas sa place sur la glace.» L’ancien arbitre Stéphane Rochette va plus loin encore: «Cela va à l’encontre même de l’esprit du hockey.»

Cette saison, sept joueurs de National League ont écopé d’amendes pour des cas de «plongeon» ou d’«enjolivement», comme indiqué dans la nomenclature anglophone en vigueur. Si les cas sont nombreux (l’exercice 2017-2018 avait débouché sur quinze sanctions), les montants facturés sont de plus en plus importants. La contravention moyenne est passée de 900 francs il y a deux ans à plus de 2000 francs depuis septembre dernier. «Nous voulons sanctionner tous ces actes», appuie la Fédération suisse de hockey - tout en refusant de répondre à des questions précises sur le sujet. «Ces amendes représentent un pas dans la bonne direction, souligne Jonas Junland, défenseur du LHC. Au même titre que la lutte antidopage, il s’agit de garder notre sport propre et honnête.»

Le Fribourgeois Killian Mottet s’est fait attraper trois fois par la patrouille en un peu plus d’un an. Une manie qui lui a valu le surnom de «Neymar du hockey suisse» outre-Sarine. «Après ma première simulation, on m’a surnommé Cristiano Ronaldo, plaisantait fin février le principal intéressé. Je trouve pas mal comme comparaison. Ce sont deux très bons joueurs. Ça pourrait être pire.» Le buteur de Saint-Léonard reconnaît que ces sanctions pécuniaires lui ont valu quelques moqueries de la part de ses coéquipiers. Quelques photomontages accrochés sur les murs du vestiaire étaient venus appuyer le chambrage réglementaire. S’il a surtout décidé d’en rire, l’homme sous le casque reste à la merci de ces quolibets. «Cela me touche personnellement, mais aussi ma copine, ma famille ou mes amis. Je reconnais mes erreurs et j’en paie les conséquences. C’est à moi de faire en sorte que cela n’arrive plus désormais.»

Félicien Du Bois secoue ses coéquipiers

Arrivé à Davos en 2014, le Neuchâtelois Félicien Du Bois est un des piliers du vestiaire grison. Le défenseur a déjà rappelé plusieurs de ses coéquipiers à l’ordre. «Il m’est arrivé de les confronter aux images TV après coup. Je ne veux pas voir de simulateurs dans mon équipe.»

Un avis tranché que partage Jonas Junland, le Suédois de Malley 2.0. A-t-il remis à l’ordre le Lausannois Christoph Bertschy après son plongeon l’automne dernier face à Genève? «Je discute souvent avec les gars, de plein de sujets variés», lâche-t-il en feintant de ne pas comprendre. Après une relance, le colosse aux allures de «Barberousse» se fera plus disert: «En tant que joueur ou que personne, tu sais pertinemment quand tu as fait quelque chose de négatif. Peut-être que nous en discuterons s’il est à nouveau amendé pour ce genre de geste.»

Responsable de la formation à Fribourg, Gerd Zenhäusern œuvre aussi pour gommer ces comportements. En 2015, le Haut-Valaisan avait mis en place un système d’amendes supplémentaires pour les Dragons sanctionnés. Aujourd’hui encore, les juniors de Gottéron risquent de faire un tour en tribunes s’ils se mettent à la faute. «Parfois, les jeunes ont tendance à rester au sol après un gros contact, explique-t-il. On leur explique qu’un hockeyeur, ça se relève et ça rejoint son banc en serrant les dents. C’est aussi une question de messages que tu envoies à l’adversaire.» L’ancien joueur (qui affiche près de 500 matches dans l’élite) souligne aussi l’importance du débat médiatique sur le phénomène: «Les juniors sont très attentifs à leur image. Les commentaires négatifs autour de ces cas les font réfléchir.»

Pour le corps arbitral, les simulations sont un véritable casse-tête. «Ils nous foutent dans la merde», explique plus directement le Québécois Rochette, qui a raccroché son sifflet en 2014. J’allais voir certains joueurs avant les matches. Je leur disais: «Ce soir, tu laisses ton cirque au vestiaire.» On a tendance à ne plus oser siffler.» À force de crier au loup, plus personne ne fait confiance au petit garçon. Félicien Du Bois rappelle le risque indirect que ce réflexe arbitral pose pour la santé des joueurs.

«La simulation est une tache sur notre sport» Daniel Vukovic, joueur de GE Servette

Le football, coupable désigné?

Comment expliquer l’existence de ce phénomène dans un sport réputé pour sa dureté? Selon Stéphane Rochette, le coupable est tout trouvé: c’est le football. «La simulation fait partie de la culture du ballon rond, appuie le consultant sur MySports. Les gamins ont tendance à répéter sur la glace ce qu’ils voient à la TV.» Un diagnostic validé par Félicien Du Bois qui précise que les hockeyeurs sont de grands amateurs des soirées de Ligue des champions. Même la Fédération suisse pointe du doigt son cousin à crampons: «Nous voulons nous démarquer du football en ce qui concerne ces cas de simulation.»

Pourtant, tous les acteurs du hockey sur glace ne sont pas aussi prompts à désigner un fautif tout trouvé. «C’est un argument d’une faiblesse incroyable, s’emporte le Nordique Jonas Junland. Partout dans le monde, dans tous les sports, tu auras des joueurs qui auront tendance à tricher.» Le formateur Gerd Zenhäusern abonde dans la même direction: «Ça serait trop facile de mettre tout cela sur le compte du football. Plus qu’une question de sport pratiqué, c’est un trait de caractère. Il y aura toujours des gens qui chercheront à être plus malins que les autres.»

La saison dernière, Jonas Hiller s’était théâtralement effondré lors de l’Acte III des quarts de finale face à Davos. Amendé, le gardien biennois avait fait son mea culpa sur les réseaux sociaux. «Je ne peux même pas regarder la vidéo parce que j’ai honte de moi-même.»

Assurément, ces play-off 2019 n’échapperont pas à une part d’esbroufe et de tragédie.

(Le Matin Dimanche)