La santé vient en dormant

Nous dormons désormais moins de sept heures par nuit. Ce n’était encore jamais arrivé depuis que l’on observe le sommeil. Une étude française publiée par le «Bulletin épidémiologique hebdomadaire» le 12 mars dernier, montre que, pour la première fois, le temps de sommeil moyen nocturne est inférieur aux 7 heures minimales quotidiennes recommandées, soit en moyenne 6 h 42 durant la semaine.

L’adage «l’avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt» semble séduire de plus en plus de monde. Pourtant, le manque de sommeil peut avoir des conséquences sur la santé de chacun.

Un déclin constant

Les Suisses dorment un peu plus que les Français. En 2011, l’étude HypnauLaus avait mesuré notre temps de sommeil, soit environ 7 heures par nuit en moyenne, déduction faite des périodes d’éveil au cours du sommeil. Selon de Pr Raphaël Heinzer, directeur du centre d’investigation et de recherche sur le sommeil du CHUV: «Nous avons perdu près d’une heure de sommeil les cinquante dernières années, ce qui n’est pas anodin.»

Sacré Edison, s’il avait su! Avec l’invention de l’électricité, les activités nocturnes sont devenues possibles, les familles ont commencé à veiller plus tard. Le rythme du travail s’est aussi modifié, puisque l’on ne dépend plus uniquement de la lumière naturelle. Autant de minutes grappillées au temps de sommeil. Tout cela ne s’est pas arrangé depuis que la première ampoule a été installée dans nos foyers.

Notre temps de sommeil diminue à cause d’un certain nombre de facteurs liés au développement de nos sociétés. Par exemple, les trajets maison-travail devenus bien plus longs et qui réduisent la durée de nos nuits. Le bruit affecte également la qualité de notre sommeil.

À tout cela s’ajoutent les comportements individuels liés à la multiplication des loisirs, à la révolution numérique, à notre manque de discipline face aux écrans. Rappelons que la fameuse «lumière bleue» des smartphones ou ordinateurs envoie des signaux contradictoires au cerveau et maintient l’illusion qu’il fait encore jour. Et n’oublions pas les réseaux sociaux, sur lesquels nous sommes constamment sollicités.

La frénésie est telle que les professionnels parlent désormais d’un phénomène d’accélération sociale, et, comme le précise la Pre Claudine Burton-Jeangros, sociologue de la santé à l’Université de Genève: «Tout va de plus en plus vite, il faut tout faire. Et l’on peut tout faire. Le modèle traditionnel, avec une coupure la nuit pour se reposer, n’est plus. Si l’on veut aller au fitness tard le soir, c’est possible. Dans certains pays, c’est encore plus vrai qu’en Suisse. Aux États-Unis par exemple, les magasins sont ouverts tard le soir, si ce n’est 24 heures sur 24. Il n’y a plus aucun moment de répit!»

Inégaux face au sommeil

Un dormeur moyen a besoin de 7 à 8 heures de sommeil par nuit. Mais nous ne sommes pas tous égaux face à celui-ci. Environ 10% de la population n’aura besoin que de 5 heures et un autre faible pourcentage de 10 à 12 heures. Question d’ADN. «L’important est de bien se connaître et d’identifier quels sont nos besoins et de dormir selon les spécificités de son propre sommeil, insiste le Pr Heinzer.

C’est lorsque l’on se prive de sommeil par rapport à notre fonctionnement individuel qu’il peut y avoir des complications. Donc oui, certaines personnes ont besoin de peu de sommeil, mais il ne faut pas en déduire que l’on va pouvoir augmenter ses capacités et conquérir le monde en réduisant ses nuits. Ce serait une erreur dangereuse. Personne ne peut y arriver!»

Récemment, un discours de la glorification du «dormir moins» a été véhiculé par plusieurs leaders d’opinion. D’Emmanuel Macron à Donald Trump, en passant par Tim Cook, le patron d’Apple, ou Richard Branson, le fondateur de Virgin, tous semblent lier leur succès au fait qu’ils dorment peu. Choix ou nécessité pour cette élite nocturne, telle est encore la question.

En parallèle, il existe, comme le souligne la sociologue Claudine Burton-Jeangros, un souci assez récent de préserver le sommeil, le considérant comme un véritable enjeu dans nos sociétés, tant en termes de médecine que de santé publique. Dormir peu a, en effet, des incidences sur la santé de chacun, et un nombre important d’accidents de voitures, domestiques ou de travail serait lié au manque de sommeil. Cela a donc un véritable impact sur nos vies et un coût.

Des risques pour la santé

Le sommeil n’est ainsi pas une option facultative. Au contraire! Il a des fonctions vitales essentielles. Qui, après une nuit trop courte, ne s’est pas senti inefficace au travail, d’humeur exécrable, peu attentif? Dormir permet la récupération des facultés mentales.

«Les cellules du cerveau ont besoin de ce repos qui leur permet d’évacuer leurs «déchets» et aux neurones de créer de nouvelles interconnexions. Sans cela les performances, les capacités intellectuelles et la mémoire en seront affectées. La vigilance est également mise en sourdine, avec des risques accrus d’accidents. Une privation chronique de sommeil peut également aboutir à une augmentation des dépressions», note le Pr Heinzer.

Mais ce n’est pas tout. Une dette de sommeil peut affaiblir l’organisme, ébranler les défenses immunitaires - et le stress lié au manque de sommeil peut favoriser l’apparition de maladies chroniques, telles que le diabète ou la tension artérielle: «En Suède, on a observé une augmentation des infarctus du myocarde dans la semaine qui suit le passage à l’heure d’été, lequel ne représente pourtant qu’une heure de sommeil en moins. Les effets cardio-vasculaires liés au manque de sommeil sont donc bien réels», explique de Pr Heinzer.

Qui dort peu prend du poids

L’Académie américaine de la médecine du sommeil, dans une étude de 2013, révèle aussi que les adultes ayant l’habitude de se coucher tard et de dormir peu sont plus enclins à prendre du poids, phénomène qui affecte tant les hommes que les femmes.

«Le corps et l’organisme sont mis sous stress lorsqu’on ne dort pas assez. Un chamboulement hormonal a alors lieu. L’estomac produit plus de ghréline, molécule qui favorise l’appétit et la tendance à manger gras et sucré. Les tissus adipeux, eux, fabriquent moins de leptine, laquelle envoie des informations au cerveau sur l’état des stocks énergétiques. Par conséquent, nous aurons tendance à grossir», explique encore Raphaël Heinzer.

Et si au lieu de faire trop attention à nos assiettes, on s’offrait de bonnes nuits de sommeil?

Une petite sieste

Car dormir moins n’est pas une fatalité. Une sieste chaque jour? Nos amis espagnols l’ont bien compris, la siesta quotidienne peut-être très bénéfique et permettre de récupérer les minutes perdues durant la nuit.

«Il faut arrêter de voir la sieste comme un signe de fainéantise et de paresse. Quinze ou vingt minutes suffisent. Celle-ci est largement plus recommandée que les phases de privation durant la semaine et de récupération durant le week-end. Nous ne pouvons pas rembourser de la sorte les heures qui nous manquent», conclut le Pr Heinzer.

Le lien entre sommeil, santé et productivité ayant été démontré de façon évidente, certaines entreprises ont mis sur pied des espaces de calme. Mais elles sont encore rares. «Tout est question d’organisation sociale, rappelle Claudine Burton-Jeangros, et la société met parfois de temps à évoluer et à s’adapter.» (Le Matin Dimanche)