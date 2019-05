Guérir des allergies alimentaires grâce à l’immuno-thérapie

Pour les parents, un enfant allergique est souvent source de stress. Il est difficile de contrôler ses prises alimentaires à la crèche, à l’école… À la différence d’une intolérance, qui provoque une réaction digestive exagérée à un aliment mais sans jamais menacer la vie du patient, l’allergie alimentaire, liée à un dérèglement du système immunitaire, peut dans les cas les plus graves mener à une réaction respiratoire sévère (anaphylaxie). Chez l’enfant, les principaux responsables sont le lait de vache, les œufs, les fruits à coque ou les cacahuètes.

Dans la plupart des cas, l’allergie est soupçonnée lors de l’introduction des premiers aliments chez le bébé. Les signes habituels sont des vomissements en jet, des diarrhées à répétition ou une constipation, ou encore de l’asthme. Tout cela généralement sur fond de retard de croissance.

La confirmation du diagnostic d’allergie alimentaire se fait chez un allergologue, après examen du tableau clinique complété par des tests cutanés, sanguins et parfois oraux. Ces tests nécessitent d’être réévalués régulièrement durant l’enfance – tous les deux à trois ans – car il arrive que de nombreuses allergies guérissent spontanément avec le temps.

Le régime d’éviction, incontournable

Une fois le diagnostic d’allergie posé par le médecin, un régime d’exclusion doit être mis en place. L’aliment incriminé sera ainsi totalement écarté de l’alimentation de l’enfant. D’où l’importance de veiller à la composition des produits industriels, et à la mise en place d’un protocole d’accueil individualisé (PAI) à l’école ou à la crèche. Ce régime d’exclusion, qui doit être mené avec rigueur, est parfois très contraignant, d’où l’intérêt suscité par les nouvelles thérapies de désensibilisation.

«Il est important également de prendre en compte le risque d’allergie croisée», explique le Pr Philippe Eigenmann, du service d’allergologie pédiatrique des Hôpitaux universitaires de Genève. Un enfant allergique au lait de vache devra, par exemple, éviter de consommer également du lait de brebis ou de chèvre, et un enfant allergique aux fruits à coque évitera les cacahuètes, «sauf si une consommation antérieure n’a pas démontré de réaction allergique».

L’immunothérapie spécifique

Se désensibiliser ou augmenter son seuil de tolérance à un aliment, voilà ce que propose l’immunothérapie spécifique. Le principe est simple: on soigne le mal par le mal. De nombreuses observations ont en effet permis de montrer que l’administration régulière d’un aliment, à des doses minimes puis progressives, permettait sur le long terme de diminuer le risque de réaction allergique.

Pour traiter une allergie alimentaire chez l’enfant, on peut donc procéder à une immunothérapie par voie orale. Elle consiste à ingérer régulièrement (tous les deux ou trois jours) une mini-dose de l’aliment incriminé. Le corps développe alors progressivement une tolérance face à une dose de plus en plus grande de l’allergène.

Cette thérapie, dont l’efficacité pour certains types d’allergies a été démontrée, a permis à la fille de Maria, âgée de 8 ans, d’en finir avec son allergie aux œufs. Après une première étape réalisée en milieu hospitalier afin d’écarter un risque d’allergie grave, la réintroduction s’est poursuivie à la maison. «J’ai introduit dans son alimentation, jour après jour, des doses croissantes d’œuf cuit, explique Maria. On a ensuite intégré des œufs crus, jusqu’à une dose d’entretien équivalant à un demi-œuf.»

Mais l’immunothérapie orale n’est pas une solution miracle. Très exigeante, elle doit être appliquée scrupuleusement durant plusieurs années sans interruption, au risque de revenir au point de départ, c’est-à-dire de perdre la tolérance acquise. Elle comporte également un risque de réaction allergique important, même en cas de faible dose alimentaire.

Bien que porteuse d’un espoir certain, l’immunothérapie orale n’est donc pas systématiquement indiquée. «On ne la pratique pas en traitement de routine. C’est quelque chose dont on discute, mais qui n’est pas simple à mettre en place, reprend le Pr Eigenmann. On la propose plutôt chez les patients très sensibles, qui ont peu de chances de perdre naturellement leur allergie.»

Et le patch?

D’autres pistes thérapeutiques, encore expérimentales, semblent prometteuses et moins contraignantes pour le patient. C’est le cas des immunothérapies «sublinguale» et «épicutanée». La première consiste à placer chaque jour l’aliment sous la langue quelques minutes, tandis que la seconde revient à l’appliquer sur la peau, grâce à un patch changé régulièrement.

Si leur efficacité n’est pas encore confirmée chez l’enfant, ces méthodes semblent entraîner moins d’effets secondaires et ouvrent la porte à de grandes avancées thérapeutiques. «Il est nettement plus simple de mettre un patch que de s’astreindre à une ingestion quotidienne de l’aliment», reconnaît le Pr Eigenmann. Il est probable qu’on arrivera à trouver prochainement un traitement simple et efficace de l’allergie alimentaire.

En collaboration avec Planète Santé. (Le Matin Dimanche)