En Suisse romande, Genève expulse le plus de criminels étrangers

Combien de criminels étrangers font l’objet d’une expulsion en Suisse romande? Pour la première fois, la Conférence latine des chefs des Départements de justice et police dévoile des chiffres canton par canton (voir notre graphique ci-contre). Ce qui frappe d’emblée? Genève est le canton qui prononce, et de loin, le plus de renvois. Cela représente plus de la moitié des expulsions en Suisse romande.

Avant de voir pourquoi Genève figure dans le peloton de tête, rappelons que la nouvelle loi sur les expulsions est entrée en vigueur le 1er octobre 2016. Elle est donc relativement récente et découle de l’acceptation de l’initiative UDC «Pour le renvoi des étrangers criminels». Le juge expulse du territoire tout étranger (y compris les permis B et C) qui a commis un crime ou un délit grave. Assassinat, meurtre, viol, escroquerie, mariage forcé, incendie, la liste est longue. Mais le juge peut invoquer dans certains cas une clause de rigueur pour renoncer à un renvoi.

Clause de rigueur

Pourquoi Genève compte autant d’expulsions? Le procureur général Olivier Jornot y voit une raison simple. «J’ai mis en place un dispositif clair et efficace pour renforcer ma politique criminelle par rapport aux délinquants de passage. Que ce soit le cambrioleur géorgien, le voleur roumain ou le trafiquant d’Afrique de l’Ouest, nous demandons systématiquement l’expulsion de ces personnes qui n’ont pas de titre de séjour. En revanche pour des étrangers légalement établis en Suisse, nous appliquons souvent la fameuse clause de rigueur. Voilà pourquoi les personnes qui possèdent un permis B ou C sont plus rarement expulsées.»

Le top 3 des nationalités expulsées se répartit comme suit à Genève: Albanie, Roumanie et Algérie. Mais, attention, il ne faut pas confondre expulsion prononcée par la justice et exécution par la police. Il est pratiquement impossible de renvoyer, par exemple, des Algériens dans leur pays. Combien d’expulsions en 2017 ont-elles été réellement exécutées à Genève? 139 sur 238. L’expulsion est souvent différée car les délinquants doivent au préalable purger une peine de prison.

Pierre Maudet, chef du Département de la sécurité à Genève, estime que la pratique genevoise est la bonne. «Nous travaillons main dans la main avec le ministère public pour appliquer une politique d’expulsion ferme. Je m’en félicite d’autant plus que je suis parfois attaqué pour ma politique plus libérale envers les sans-papiers bien intégrés dans le cadre de l’opération Papyrus.»

Pendant que Genève se rengorge, les autres cantons peuvent-ils être qualifiés de laxistes dans l’application de la loi au vu de leurs chiffres modestes? Jean-Pierre Greter, procureur général adjoint du Valais, le dément. «Le décalage s’explique par le caractère rural du canton du Valais, sa situation géographique avec un nombre très limité de passages de frontières, défavorable à un tourisme criminel, ainsi que par la composition de la population résidante en Valais.»

Le procureur général vaudois Éric Cottier réfute aussi toute accusation de laxisme. «Les autorités judiciaires vaudoises appliquent la loi, en faisant usage de leur pouvoir d’appréciation dans les limites tracées par celle-ci. Je ne dispose d’aucun élément qui m’autoriserait à émettre une appréciation sur l’application comparée du droit dans les cantons, que ce soit par rapport aux 238 expulsions genevoises ou 12 respectivement 13 expulsions valaisannes et fribourgeoises.»

Circulez, il n’y a rien à voir dans cette disparité des chiffres? Le procureur Jornot en doute. «Je pense qu’il faut appliquer la loi avec rigueur, ce que ne font apparemment pas tous les cantons. Qu’on l’aime ou qu’on ne l’aime pas, on ne peut pas vider la loi de son contenu. Sinon une 3e initiative sur le renvoi des criminels étrangers verra le jour.»

Cette perspective ne semble pas effrayer le procureur général neuchâtelois Pierre Aubert. Celui-ci avait fait sensation en affirmant à la RTS en novembre dernier que la justice de son canton faisait «un peu de résistance» pour appliquer la nouvelle loi. Effectivement, on le voit dans les chiffres. Neuchâtel n’a prononcé que… cinq expulsions pour toute une année. Joint pendant ses vacances, le procureur Aubert se gratte la tête. «Ce chiffre m’a effectivement aussi surpris et je n’exclus pas que notre système informatique ne soit pas parfaitement fiable.» Mais sur le fond il persiste et signe. «Nous appliquons la loi avec une certaine retenue ou, plutôt, nous partons du principe que, pour une personne installée en Suisse depuis son enfance et n’ayant plus d’attaches avec son pays d’origine, d’être expulsé le met dans une situation grave, ce que n’importe qui admettrait si cela le concernait directement, lui ou un proche.»

«Canton criminogène»

Et l’UDC, comment juge-t-elle l’application de son initiative sur le renvoi des criminels étrangers? Sévèrement. Le conseiller national genevois Yves Nidegger trouve logique les chiffres élevés genevois. «C’est le canton le plus criminogène et le plus transfrontalier, devant le canton de Vaud.» Et d’enfoncer le clou: «Genève n’a pas une pratique d’expulsion rigoureuse. Au contraire. Le procureur général Jornot, homme prétendument à poigne, a émis une directive laxiste. Qui annonce que seuls les criminels sans titre de séjours seront expulsés. C’est un peu vain car nos frontières non gardées ne présentent aucun obstacle au retour. Et c’est contraire à la volonté populaire qui exigeait précisément que l’on retire leur permis de séjour aux criminels qui abusent de l’hospitalité suisse.»

Olivier Jornot riposte. «Il est important d’expulser judiciairement un délinquant même s’il n’a pas de titre de séjour. D’abord on l’enlève de la rue et ensuite il sait que, s’il revient en Suisse, il risque une nouvelle condamnation et un passage en prison.» (nxp)