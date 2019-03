Après avoir mordu à mort un épagneul nain, «Malone» risque l’euthanasie

«Nous avons déposé une plainte pénale contre la voisine qui a filmé la scène: non seulement une enfant mineure apparaît sur la séquence, mais surtout cette vidéo a été largement diffusée sur les réseaux sociaux.» Député suppléant au Grand Conseil genevois sous la bannière du MCG, Florian Gander est scandalisé.

En début de semaine, ce film macabre de 40 secondes montrant l’agonie de Rocky – le petit chien de sa belle-fille de 9 ans, «croqué» quelques minutes plus tôt par Malone, un american staffordshire terrier (amstaff) – a été partagé massivement. Mercredi, nos confrères de «20 minutes» en ont publié une version muette et floutée. Retour sur une agression canine rare qui remonte au 5 mars dernier.

Écublens (VD), dans l’Ouest lausannois. Il était environ 13 h, en ce mardi ensoleillé soufflé par la bise, lorsque la fillette tenait en laisse élastique son épagneul nain continental papillon, devant son immeuble situé en face d’un bosquet. Sa grand-mère maternelle, qui la gardait, était restée dans l’appartement. «Alertée par les cris de la petite, elle s’est interposée et a fini avec 17 points de suture au bras gauche, et 5 à sa main droite», reprend Florian Gander.

«Quant à ma belle-fille, elle fait encore des cauchemars; traumatisée d’avoir assisté au massacre de son animal, Rocky, qui était un membre de la famille. C’est dramatique. Toutes deux sont suivies psychologiquement.»

Informaticien, le Genevois est aussi dresseur de chien professionnel: «Je ne dis pas que les molossoïdes sont méchants, mais ils ne sont pas destinés à tout le monde: si l’amstaff avait été bien éduqué dès le départ – «cassé» dans sa mentalité de dominant –, il n’aurait pas été tenté de mordre ou d’aboyer à la vue de cet épagneul nain.»

Et l’élu d’ajouter que, «à la différence d’un berger allemand qui va mordre, relâcher et mordre à nouveau», les molosses «ont une mâchoire ainsi faite qu’ils ne vont jamais lâcher».

L’american staffordshire terrier est l’une des trois races qualifiées de «potentiellement dangereuses» par le Conseil d’État vaudois, au même titre que les rottweilers et les american pitbull terrier, mais dont la détention est autorisée (contrairement à des cantons comme Genève ou le Valais), moyennant test et cours d’éducation canine.

L’amstaff a été séquestré par la brigade canine et sa dangerosité est en cours d’évaluation. Photo: DR

En trois ans, les codétentrices de Malone – une mère quinquagénaire et sa fille d’une vingtaine d’années, domiciliées depuis juin dernier dans un immeuble voisin de celui de la compagne de Florian Gander – n’avaient effectué que la moitié des 30 heures décidées par le Service cantonal des affaires vétérinaires.

«Un nounours, pas un chien de combat»

«Même si j’avais accompli cette formation, je suis sûre que notre chien aurait réagi de la même manière à la vue de cet épagneul nain», nous confie la plus âgée des deux Vaudoises, qui promenait Malone le jour de l’agression mortelle.

«C’est un adorable nounours, pas un animal de combat. Le jour même, il s’était amusé avec un autre chien sans problème. Aucun incident non plus ces trois dernières années, durant lesquelles il a grandi avec deux chats et mon petit-fils qui aura bientôt 2 ans. Cet hiver, des enfants du quartier ont joué à lui lancer des boules de neige, et il leur courait après – tenu en laisse… Pour moi, c’est la fatalité.»

La quinquagénaire est formelle: lorsqu’elle est sortie du bosquet, son amstaff s’est d’abord assis à la vue du petit Rocky. C’est ce dernier qui se serait approché du molosse en aboyant. «J’ai dit à l’enfant à au moins trois reprises de s’en aller avec son épagneul, en lui précisant que Malone n’aime pas les petits chiens.» La Vaudoise tire alors la laisse de son canidé pour retourner sur ses pas. Quand soudain l’animal parvient à s’extraire de son harnais.

«La fillette criait et pleurait: j’ai tout lâché et j’ai couru vers mon chien, mais il avait déjà croqué le petit… pour moi, il a été tué sur le coup. Ce n’est que plusieurs minutes plus tard que la grand-mère est arrivée, et s’est saisie de la dépouille. C’est à ce moment-là que Malone est revenu chercher sa proie et a mordu cette dame…»

À sa dernière pesée, l’amstaff affichait 27 kg. Sa promeneuse, à peine le double. Faisait-elle le poids? «Je défie quiconque de maîtriser un animal de ce type en pleine excitation ou coup de folie», conclut-elle.

Séquestré depuis deux semaines et demie, Malone fait actuellement l’objet d’une évaluation comportementale. L’euthanasie est l’ultima ratio. (Le Matin Dimanche)