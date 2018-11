Après Charmey, tourner le dos au ski n’est plus tabou

Pour les contribuables de Val-de-Charmey, c’était la fois de trop. Après avoir injecté 6 millions depuis 2011 dans les remontées mécaniques, une courte majorité a décidé de dire stop lundi. Les plus optimistes ne veulent pas lâcher l’affaire, mais l’avenir du ski y est devenu incertain. Plus qu’un cas symbolique, la décision de Charmey met en lumière le lien aussi indispensable que fragile entre les collectivités et les remontées mécaniques.

Mais notre enquête au travers de la Suisse romande le démontre: le discours du «too big to fail» d’hier laisse peu à peu place à des exigences de vision à long terme, et à une stratégie sur plusieurs saisons. Deux tiers de ces sociétés suisses, pour la plupart de petites et moyennes tailles, dépendent plus ou moins fortement de l’argent des collectivités. Tour d’horizon des cas de figure.

1. Les stations qui ont besoin d’aides pour couvrir les pertes

Des exemples de subventions communales annuelles à cinq chiffres pleuvent un peu partout. Sans cela, des quantités d’entreprises tireraient simplement la prise. C’est le cas à Château-d’Œx (VD), où le domaine de la Braye restera fermé cet hiver après que la Commune a décidé, mi-septembre, de se désengager de la société qu’elle perfusait depuis 2001. Au total, 8,2 millions ont été dépensés. Des privés ont tenté un sauvetage, sans succès pour l’instant. Ce risque pendrait au nez d’Evolène (VS) si les habitants devaient cesser d’accorder les 550 000 francs par an qu’ils versent à la société de remontées mécaniques pour combler le déficit.

Ce n’est pas le cas aujourd’hui, mais le ton évolue et le soutien est rediscuté d’année en année. «Le soutien est toujours bien présent puisque de nombreux autres prestataires dépendent du ski mais des questions sont soulevées car toute la commune ne vit plus du tourisme», confie la présidente Virginie Gaspoz. Alors plutôt que de continuer éponger tacitement les chiffres rouges, elle s’attend à des projets. Et pour cela, la mise à l’enquête d’une télécabine comme porte d’entrée du domaine s’annonce déterminante. «Il faudra démontrer la capacité à innover et à chercher du financement.»

Des réflexions identiques sont en cours du côté de La Robella, où tourne le seul télésiège de l’arc jurassien. La commune de Val-de-Travers (NE) équilibre là aussi le bilan grâce à un apport de 220 000 francs par an depuis 2008 jusqu’à l’échéance de la concession en 2028. En 2014, après des hivers difficiles, il a fallu allonger 130 000 francs de plus par an jusqu’en 2019.

«Ce soutien de plus n’était pas gratuit, il a été conditionné à une réelle stratégie sur plusieurs saisons car on ne peut plus miser sur l’hiver», détaille le président Frédéric Mairy. Les signaux sont pour l’heure plutôt positifs. Mais les discussions qu’il faudra anticiper sur le remplacement du télésiège seront déterminantes.

2. Les stations qui ne peuvent pas investir sans l’aide des communes

Mais en dehors des sociétés sous perfusion, presque aucune entreprise n’est, à l’exception de grands mastodontes, en mesure d’assumer seule des investissements pour renouveler son parc. Exemple à Nax, en Valais, où les rares réserves accumulées servent surtout à compenser les mauvaises saisons. «Nous arrivons tout juste à l’équilibre et il est donc impossible d’investir. Je reste d’avis que ces sociétés doivent être autonomes pour l’exploitation mais c’est impossible d’en demander plus», assure le président de Télé Mont-Noble, Frédéric Pont.

La règle n’échappe pas aux grandes stations. Par le biais de prêts directs ou de cautionnement bancaires, ce sont là encore les municipalités qui assument cette fonction, les banques devenant frileuses.

3. Ces téléskis qui ont trop de valeur sentimentale pour qu’on les lâche

Dans de plus petits domaines qui ne peuvent pas se tourner vers l’été, car étant constitué uniquement d’un ou deux téléskis, la Municipalité ne rechigne le plus souvent pas à financer ces engins à très haute valeur émotionnelle pour les locaux. La commune du Chenit (VD) n’a ainsi pas hésité à débloquer 800 000 francs pour les deux téléskis des Brassus et de L’Orient dans la vallée de Joux.

Sainte-Croix a également décidé l’an dernier d’accorder 130 000 francs sur trois ans à ses sept téléskis pour remédier à des hivers difficiles. Lors du débat, les élus ont estimé «qu’il était trop tôt pour tirer la prise.»

4. Les stations qui reçoivent des coups de pouces ponctuels

Pour déstabiliser durablement l’équilibre d’une société, il suffit parfois de deux ou trois mauvaises saisons conjuguées à des amortissements importants pour plonger dans le rouge. Et bien souvent, c’est encore les collectivités locales qui jouent les pompiers. Après la succession d’hivers délicats entre 2013 et 2017, plusieurs communes ont dû abandonner des créances, prendre part à des augmentations de capital-actions comme l’ont fait Salvan-Les Marécottes (VS) en convertissant un prêt de 4 millions en capital-actions ou Ayent-Anzère (VS) en sauvant la station de la faillite il y a deux ans.

Marco Aymon, président d’Ayent, met son énergie sur un projet d’hôtel qui doit doper la station mais le crédit fait l’objet d’un référendum, la récolte des signatures est en cours. «Soit nous trouvons une solution, soit nous continuerons à mettre de l’argent dans les remontées. C’est un vrai test pour la région.» Marco Aymon ne conteste pas la nécessité de soutenir le secteur mais aimerait bien ne plus être seul. «Le tourisme ne profite pas qu’à une commune mais à toute une région. Le soutien devrait donc aussi être étendu», lance-t-il.

Un tel appel avait été entendu dans la région nyonnaise à deux reprises entre 2011 et 2015. La dernière fois, les municipalités de la région avaient rassemblé plus de 350 000 francs pour venir en aide à Télé-Dôle.

«Le processus d’érosion avait commencé. Sans nouveaux modèles et sans perspective d’avenir, il n’y aurait pas eu de troisième fois», se souvient Patrick Freudiger, directeur de Télé-Dôle. Les efforts se sont avérés payants, un rapprochement avec la société française voisine a eu lieu et 42 communes de la région ont accepté de soutenir d’importants investissements pour plus de 4 millions côté suisse.

«Renoncer à son histoire»

Régulièrement qualifiées de «colonne vertébrale du tourisme», ces entreprises bénéficiaient jusqu’ici d’un soutien incontesté et incontestable des collectivités locales. Mais l’épisode de Charmey risque-t-il de provoquer un effet domino lorsqu’il faudra rediscuter d’un prochain financement? Professeur spécialisé dans les thématiques touristiques, l’ancien député écologiste valaisan Christophe Clivaz observe «un changement de discours auprès des habitants sensibilisés notamment au réchauffement climatique et à l’évolution du marché mais pas encore auprès des élus.»

Président des remontées mécaniques suisses, le conseiller national Dominique de Buman (FR/PDC) appelle à la prudence et à la nuance. «Il n’y a jamais eu de tabou à ce sujet mais chaque cas est particulier et doit être traité en tenant compte de tous les paramètres macroéconomiques. Par ailleurs, on se pose rarement la question de la rentabilité d’une piscine ou d’un terrain de foot.»

Pour Christophe Clivaz, des études très concrètes sur l’impact local des remontées mécaniques font défaut. Toutes les stations n’entretiennent d’ailleurs pas un rapport identique au ski. «Cette vision rationnelle est masquée par des enjeux identitaires et patrimoniaux très fort. Renoncer au ski, c’est renoncer à une histoire portée par toute une génération qui l’a créée et qui est toujours présente.» (TDG)