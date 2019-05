40 élues paraderont à la Fête des Vignerons

Fleur, Dorothée, Justine, ou encore Guimauve, Fillette et Daphné… chacune a été scrutée sous toutes les coutures par deux experts, hier matin: l’agriculteur-fromager et député PLR de La Côte vaudoise Philippe Germain, et Pascal Vallélian, éleveur venu de la Gruyère.

Les candidates en question étaient exclusivement bovines. simmental, holstein, montbéliardes, red holstein, tachetées rouges. Au total, quelque 90 vaches – toutes portantes, car plus calmes – ont défilé sur le «ring» champêtre: un pâturage de la commune de Savigny, sur les hauts de Lausanne. En jeu: une participation au spectacle de la prochaine Fête des Vignerons. Une scène de 5 à 7 minutes, où 40 bovidés seront guidés par des armaillis fribourgeois, sur fond de «Ranz des vaches».

La pression était palpable dans l’heure qui a précédé ce véritable concours d’élégance. Les 42 éleveurs s’affairaient à «lustrer» leur bétail. Certains ont opté pour le jet d’eau, d’autres pour la brosse.

Dernier toilettage à quelques minutes du casting (à g.). À dr.: Meline (7 ans), pas peu fière de sa «Justine». Photo: Yvain Genevay/LMD

«Les critères sont exclusivement esthétiques: on veut des bêtes harmonieuses, qui ont de l’allure et de belles proportions», nous a confié le responsable du département «Animaux» de la Fête, Jean-Pierre Chollet. «L’accent n’a pas été mis sur le pis, comme on le fait dans les foires de bétail. C’est l’un des critères, mais on n’a surtout pas recherché la grosse mamelle – plutôt le contraire.»

«La croupe solide»

«Les cornes de Verveine lui donnent un chic assez exceptionnel!» a justifié au micro le député et juge de bétail agréé Philippe Germain. D’autres prétendantes se sont distinguées par leur «croupe très solide», leur «bonne ossature de jarret» ou leur «mamelle bien attachée, avec un ligament qui tient bien».

«La vache est considérée comme un animal sacré en Inde. On peut dire que c’est un peu la même chose chez-nous!» a conclu la syndique PLR de Savigny, Chantal Weidmann Yenny, à l’heure du discours de clôture. Plus que deux mois de patience avant de voir les «Miss» parader à Vevey.

Des milliers de curieux assistent à la Proclamation

Près de 400 acteurs-figurants ont participé hier après-midi à la Proclamation officielle de la Fête des Vignerons, à Vevey. L’occasion de montrer pour la première fois leurs costumes au public et d’entonner quelques chants.

Le temps maussade a conduit à l’annulation du cortège prévu en ville. Les participants se sont contentés de relier les arènes aux Galeries du Rivage, à un jet de pierre.

L’abbé-président François Margot a défilé en redingote rouge, crosse à la main. Photo: Keystone/Valentin Flauraud

À 75 jours de la Fête, ce minicortège coloré a ravi les milliers de personnes massées aux abords du site. Les Fifres et tambours de Bâle, le corps des Cent-Suisses et des représentants de la Confrérie venaient en tête. Suivaient les femmes «Bourgeons», en costume bleu et jaune – évoquant le risque de gel et le soleil. Puis les «Effeuilleuses» qui arboraient des dessous colorés pour danser le french cancan. (Le Matin Dimanche)