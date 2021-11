Certains ne veulent pas y croire, mais il suffit de se poster à Chêne-Bourg pour voir que le Léman Express est tout sauf dédaigné. Il y a du monde à bord des convois venant d’Annemasse et il y en a aussi sur le quai de cette station genevoise. La statistique confirme: le réseau transfrontalier frôle déjà son objectif de 50’000 voyageurs quotidiens, qui n’était pas anticipé aussi tôt et surtout pas en pleine pandémie.

Paradoxe: la bonne nouvelle tombe alors que Genève en redécouvre une plus rude, pourtant déjà connue, quant à la fragilité de son lien ferroviaire avec la Suisse, «troué» à Tolochenaz. Cette douche écossaise doit pousser les autorités à mettre les bouchées doubles. Oui, la population de la région est friande de chemin de fer quand on lui en propose. Mais non, le réseau n’est pas à la hauteur.

Maillon central du Léman Express, le CEVA offre une réserve de capacité avec sa double voie et ses vastes gares (que bientôt plus personne n’osera qualifier de surdimensionnées). Mais côté suisse, les urgences climatique et ferroviaire se bousculent pour nous presser à consolider la liaison avec le réseau national et envisager un itinéraire bis.

Côté haut-savoyard, on connaît les capacités réduites d’un réseau composé seulement de voies uniques et de signalisations souvent désuètes. Des choses bougent pourtant: la réhabilitation de la ligne du Tonkin, sur la rive sud du Léman, ne semble plus utopique et la voie de la vallée de l’Arve est en passe d’être modernisée.

Or ces progrès ne suffiront sans doute pas. La liaison entre Genève et Annecy reste insatisfaisante, tout comme la desserte du flanc sud du canton. Les solutions s’annoncent coûteuses. Vu la très lente temporalité des projets ferroviaires, il faut s’y mettre tout de suite.

Marc Moulin est journaliste à la rubrique genevoise depuis 2013. Il s'intéresse notamment à la politique en général et plus spécialement aux enjeux de mobilité. Il a par le passé travaillé au «Temps», à la Radio Suisse Romande (actuelle RTS) et à One FM. Né à Genève, il y a obtenu une licence ès Lettres. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.