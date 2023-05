S’est-il passé quelque chose dans l’audiovisuel de Suisse romande ces dernières semaines? Une irruption, dont on ne sait pas encore quelles conséquences elle peut avoir, semble s’être produite au bout du bleu Léman. La «petite chaîne» genevoise, Léman Bleu, qui existe depuis 1996, a trouvé, grâce à des circonstances inédites, un public nouveau et nombreux, au-delà des frontières genevoises.

D’abord, les droits de la formidable finale de hockey sur glace menant le Genève-Servette Hockey Club au titre de champion suisse lui étaient acquis: des centaines de milliers de personnes ont regardé Léman Bleu les soirs de match, menant la chaîne à 16% de parts du marché télévisuel - du quasi jamais-vu pour une chaîne cantonale romande - dès l’acte II de la finale.

Ensuite, les élections genevoises: elles ont été très bien couvertes par Léman Bleu, débats vifs et vivants, dispositif journalistique efficace, directs menés façon thriller politique. À la tête de cette rédaction, l’étonnant Jérémy Seydoux, costume-cravate bleu impeccable et coiffure en place. Il a cette brillance de jeune homme - il n’a que 27 ans - encore dans ce moment de la vie condamnant à se donner l’air un peu vieux pour sembler compétent aux yeux des apparatchiks.

Il est surtout apparu durant cette campagne excellent animateur, questions persiflantes, ne s’en laissant conter par personne. Tombé dans la politique dès l’enfance, Seydoux est aussi légèrement suspect, ce qui me le rend sympathique, aux yeux de ceux qui croient qu’un journaliste ne doit rien penser du monde. Son papa Laurent fut jadis membre éminent des Verts libéraux genevois, et vient d’être élu au parlement sur la liste Libertés et justice sociale de Pierre Maudet. Lui-même, Jérémy, fut il y a une dizaine d’années le plus jeune candidat au Grand Conseil du bout du lac, également sous l’étiquette Vert libéral, avant de se tourner vers le journalisme.

Deux pics d’audience se sont ainsi cumulés, on sait où trouver la chaîne sur la télécommande. Avec en prime le «buzz» international d’un activiste venant se coller la main sur le pupitre de Seydoux lors de l’émission des résultats électoraux.

Alors Léman Bleu, c’est une première en Suisse romande, fait moins «locale», ce mot si condescendant utilisé depuis toujours par ceux qui ont tout fait pour que les écrans privés cantonaux ne fassent jamais trop de concurrence au service public. Le cours normal des choses va cependant reprendre. Léman Bleu ne va pas maintenir toute l’audience nouvellement conquise: le public est versatile, opportuniste, retrouve vite ses anciennes habitudes. Mais la chaîne genevoise a franchi un cap, piqué la concurrence, et montré l’exemple: en jouant à fond ses atouts, les cartes peuvent être rebattues. C’est une bonne nouvelle pour tous les téléspectateurs d’ici.



