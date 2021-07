«Pionnier du chanvre» – L’élu paysan de 65 ans s’engage pour la fumette La régulation de l’herbe s’est trouvé un héraut atypique. Qu’est-ce qui motive un agriculteur de 65 ans, élu du Centre, à se battre pour la légalisation? Rencontre. Gabriel Sassoon

Heinz Siegenthaler, député bernois au Conseil national (Centre/BE), dans son champ de chanvre, à Rüti bei Büren (BE). Il fabrique de l’huile alimentaire avec la plante. Yvain Genevay

Heinz Siegenthaler avait 40 ans lorsqu’il a consommé du cannabis pour la première fois. C’était à une fête et l’agriculteur bernois, qui venait de se lancer dans la culture de chanvre, voulait se faire son idée sur les effets de la plante. Quelques bouffées de joint et une tranche de «space cake» plus tard, il s’est retrouvé en train de «planer», raconte-t-il en levant les yeux vers le ciel pour mimer la scène. «Le lendemain, je n’ai pas eu de maux de tête.»

Cette première expérience remonte à une vingtaine d’années. Pour aussi plaisante qu’elle semble avoir été, Heinz Siegenthaler, 65 ans, ne l’a jamais répétée. «Pour me détendre, j’apprécie particulièrement le whisky. C’est ma drogue préférée», dit-il en souriant.