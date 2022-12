Plein air sportif – L’élite nageuse a mis le feu dans la rade Cerise sur le gâteau aquatique, les courses hommes et femmes de dimanche matin. De quoi susciter de nouvelles vocations en eau vive. Thierry Mertenat

Genève, le 18 décembre 2022. Yanouck Tyriseva remporte la course «The Race hommes», catégorie élite, de la 84 e Coupe de Noël dans la rade dans une eau à 8,6 degrés. PIERRE ALBOUY

Le givré d’or, c’est lui, bonnet 241, une tête de plus que ses contemporains. On le voit de loin, Yanouck Tyriseva. Ses admirateurs et admiratrices font cercle autour de lui, ce dimanche peu après 10 h sur la promenade du Jardin anglais. Il vient de terminer son 100 mètres nage libre et ne paraît même pas essoufflé. Le sourire du vainqueur, sans en rajouter, réponses précises, mots aimables, avant la petite phrase qui prend congé: «Bon, là, j’ai froid, je file au jacuzzi…»