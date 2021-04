Fribourg – L’élève conducteur s’assoupit au volant et c’est l’accident La voiture d’un élève conducteur a heurté l’îlot central d’un passage piétons à Hauteville (FR) avant de s’immobiliser sur le toit dimanche.

Sous l’effet du choc, la voiture a effectué un tonneau avant de s’immobiliser sur le toit au milieu de la route. Police fribourgeoise

Un jeune automobiliste circulant de Corbières en direction d’Hauteville a percuté de plein fouet dimanche la signalisation et l’îlot central du passage piétons situé peu avant le restaurant du village fribourgeois.

Sous l’effet du choc qui s’est produit ver 8h15, la voiture a effectué un tonneau avant de s’immobiliser plusieurs dizaines de mètres plus loin sur le toit au milieu de la route.



Selon la police fribourgeoise, le jeune homme âgé de 17 ans, domicilié dans le canton, s’était vraisemblablement assoupi au volant. Titulaire d’un permis d’élève conducteur, il circulait seul sans être réglementairement accompagné au moment de l’accident.



Une ambulance a été dépêchée sur place et le personnel sanitaire a prodigué les premiers soins à l’accidenté qui a pu repartir avec sa mère, arrivée entre-temps sur les lieux. L’élève conducteur sera dénoncé à l’autorité compétente.



Le service d’entretien des routes cantonales a été engagé pour la remise en état de la chaussée et

la signalisation. Le trafic routier a été régulé en alternance durant 1h30 pour le besoin des interventions

de secours.

Comm/Eto

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.