Énergie en Suisse – L’électricité sera facturée plus chère l’an prochain Les tarifs augmenteront d’au moins 20%, annonce vendredi l’Association des entreprises électriques suisses. Les prix définitifs seront connus fin août.

Les prix définitifs seront connus fin août. Ils seront publiés par la Commission fédérale de l’électricité. (Photo d’archives) KEYSTONE/MARTIN RUETSCHI

La moitié des entreprises d’approvisionnement en énergie vont augmenter d’au moins 20% leurs tarifs l’an prochain, selon un sondage de l’Association des entreprises électriques suisses (AES). Un ménage de cinq pièces devra donc payer 180 francs de plus.

L’association a mené son enquête auprès de ses membres en mai. Le sondage doit être considéré comme une première estimation, car l’approvisionnement n’est pas encore terminé. Les prix définitifs pour les clients finaux à l’approvisionnement de base seront disponibles fin août. Ils seront publiés par la Commission fédérale de l’électricité.

Conflit en Ukraine

Les prix du marché ont fortement augmenté en 2021, notamment en raison de la hausse des prix des combustibles et du CO2 ainsi que des pannes et des arrêts de centrales. Fin 2021, les prix de l’électricité sur les marchés de gros ont atteint des valeurs les plus élevées, et de loin, depuis 13 ans. Le conflit en Ukraine renforce encore la hausse des prix.

Pour mémoire, le gestionnaire du réseau Swissgrid a annoncé en mars qu’il allait également augmenter ses tarifs. Un ménage, dont la consommation annuelle s’élève à 4500 kWh, paiera en 2023 en moyenne 20 francs de plus pour ses prestations. En cause: des exigences réglementaires et la reprise désormais achevée de l’infrastructure du réseau.

