Lausanne – L’électricité coûtera plus cher dès 2021 D’importants investissements dans le réseau électrique de la capitale vaudoise seront répercutés sur la facture des consommateurs à partir du 1er janvier 2021, ont annoncé ce lundi les Services industriels de Lausanne.

Pour un ménage lausannois consommant 2500 kWh/an, la hausse correspondra à un surcoût annuel de 25 francs. KEYSTONE/FABRICE COFFRINI

Les tarifs de l’électricité augmenteront à Lausanne à partir du 1er janvier 2021 de 1,01 ct/kWh, suite à d’importants investissements sur le réseau. Pour un ménage lausannois consommant 2500 kWh/an, cela correspond à une hausse annuelle de 25 francs.

En raison de la baisse des prix sur le marché de l’électricité, le coût de l’énergie électrique est en diminution. Toutefois, afin de garantir une distribution fiable, d’importants investissements ont été effectués sur le réseau local, expliquent les Services industriels de Lausanne (SiL) lundi dans un communiqué.

Ces coûts supplémentaires nécessitent l’augmentation des tarifs d’acheminement de l’électricité. Dans le détail, le prix de l’énergie électrique diminue en moyenne de 3,6 % pour atteindre 0,29 ct/kWh. Les coûts d’acheminement du courant sur le réseau local augmentent en moyenne de 7,4 % (0,84 ct/kWh).

Variations

Les coûts des services système de 0,16 ct/kWh, prélevés par Swissgrid pour garantir la stabilité du réseau national, ne changent pas. Idem pour les taxes communales finançant l’éclairage public, le Fonds pour le développement durable et celui pour l’efficacité énergétique. Quant à la taxe cantonale vaudoise sur l’électricité, elle passe de 0,18 ct/kWh à 0,6 ct/kWh.

Conformément au futur Plan climat de la ville, les SiL fournissent depuis le 1er janvier 2020, uniquement de l’électricité native 100% renouvelable et 100% régionale, rappellent-ils. Outre Lausanne, les SiL approvisionnent également au détail les communes de Jouxtens-Mézery, Prilly, Saint-Sulpice, Le Mont-sur-Lausanne, Épalinges et Collonges (VS).

www.lausanne.ch/tarifs-electricite

ATS/NXP