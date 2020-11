Jon Ferguson et la Maison-Blanche – «L’élection ressemble à un match de catch ou de boxe, c’est absurde» Pour l’écrivain, philosophe et ancien entraîneur de basket, les deux candidats à la présidence américaine n’auraient jamais dû être choisis de cette manière. À 71 ans, le Californien de Morges a aussi écrit un livre sur le coronavirus… Christian Maillard

Jon Ferguson ne laisse jamais personne indifférent. PATRICK MARTIN

Comme il ne peut plus jouer au golf ni se rendre au fitness, Jon Ferguson s’évade tous les matins, dès potron-minet, devant son ordinateur pour écrire des pages et des pages sur ce qui lui passe par la tête. De l’absurdité humaine à la vie virtuelle, ses réflexions philosophiques l’emmènent souvent à se poser des questions pertinentes sur sa vision de cette planète qui part dans tous les sens.

Cet écrivain et artiste peintre a surtout besoin, depuis quelques semaines, de se ressourcer dans la nature. C’est en se promenant, en dessus de Morges, qu’il s’inspire de toutes ces belles couleurs d’automne. «La moindre feuille me met dans des états inouïs», avoue-t-il. C’est autour de ces magnifiques paysages que cet ancien professeur d’anglais partage ses émotions du monde avec Nietzsche, son ami et confident de toujours, qui l’accompagne constamment dans ses états d’âme.