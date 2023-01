Élections genevoises – L’Élan radical présente Roland-Daniel Schneebeli au Conseil d’État L’Élan radical, fondé après l’exclusion de Pierre Maudet pour lequel il avait pris fait et cause, fait désormais son chemin sans l’ancien magistrat. Rachad Armanios

Roland-Daniel Schneebeli, président de l’Élan radical. STEEVE IUNCKER-GOMEZ

Le président de l’Élan radical, Roland-Daniel Schneebeli, sera candidat au Conseil d’État et également la tête de liste de ce parti pour le Grand Conseil. Encore ouverte, cette liste compte actuellement 20 noms, qui seront divulgués la semaine prochaine.

Roland-Daniel Schneebeli, qui a un cabinet de médiation, est également juge assesseur à la Chambre d’appel et de révision. Il a par le passé effectué des missions humanitaires pour la Croix-Rouge et a été membre du comité directeur du PLR, formation dont est issu l’Élan radical.

Roland-Daniel Schneebeli n’a pas exercé de mandats politiques, échouant à accéder à la Mairie d’Hermance en 2020 sur la liste Hermance Ensemble.

Revaloriser la fonction publique

L’Élan radical est composé de nostalgiques du Parti radical, fusionné en 2012 avec le Parti libéral. «Je suis moi-même un déçu de la fusion que j’ai soutenue», a expliqué Roland-Daniel Schneebeli. L’Élan radical a surtout été fondé après l’exclusion de Pierre Maudet du PLR, pour qui il avait pris fait et cause.

Mais l’ancien conseiller d’État a refusé d’adhérer à un parti, a expliqué Roland-Daniel Schneebeli: «Il pense que la gauche et la droite n’existent plus et qu’un mouvement politique lui suffit. Il nous a proposé de le rejoindre, mais cela aurait signifié renoncer au nom de radical.»

Au programme de l’Élan radical, notons la revalorisation de la fonction publique, la gratuité de l’Université dès la 2e année ou encore la concrétisation du projet de traversée ferroviaire et routière du lac.

Rachad Armanios est journaliste à la rubrique genevoise depuis août 2022 et couvre en particulier la politique cantonale. Auparavant, il a travaillé plus de vingt ans au Courrier , où il a notamment été corédacteur en chef et responsable de la rubrique genevoise. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.