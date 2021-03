Un an de Covid-19 – L’Église réformée fera sonner les cloches vendredi Le vendredi 5 mars, l’Église évangélique réformée de Suisse (EERS) recommande à ses églises de faire sonner les cloches, en mémoire aux victimes du coronavirus.

Vendredi, les cloches des églises devraient sonner pour les victimes de la pandémie. Keystone/Valentin Flauraud

L’Église évangélique réformée de Suisse (EERS) recommande à ses églises de faire sonner les cloches des funérailles vendredi prochain à midi pour les victimes de la pandémie de coronavirus.

L’EERS soutient l’initiative du président de la Confédération suisse, a déclaré lundi soir la présidente de l’ERRS, Rita Famos, dans un tweet.

Vendredi, cela fera un an que la première personne en Suisse est décédée des suites du coronavirus. Dimanche, le président Guy Parmelin a appelé sur le plateau de la RTS à une minute de silence et à la sonnerie des cloches vendredi midi en mémoire des plus de 9000 personnes décédées.

ATS