Cuba – L’Église catholique réclame le dialogue avec les artistes Des artistes cubains réclament plus de liberté d’expression et de création au gouvernement cubain, qui a interrompu le dialogue entre les deux camps.

Des artistes devant les portes du ministère de la Culture, le 27 novembre 2020 à La Havane. AFP

L’Église catholique, seul interlocuteur politique reconnu par le gouvernement cubain, a appelé au «dialogue et à la négociation» samedi, deux semaines après une manifestation inédite d’artistes cubains en faveur de la liberté d’expression.

«Une bonne nouvelle pour les Cubains serait que l’intolérance cède la place à une pluralité saine, au dialogue et à la négociation entre ceux qui ont des opinions et des critères différents», a affirmé la conférence épiscopale cubaine dans un message de Noël diffusé sur sa page internet.

Ce message a été publié deux semaines après qu’environ 300 artistes, dont certains membres du Mouvement San Isidro (MSI) parviennent à se rassembler spontanément devant le ministère de la Culture le 27 novembre, pour réclamer liberté d’expression et de création.

Dialogue interrompu

Pris de court, le ministère avait accepté de recevoir une délégation de 30 manifestants, dont les revendications portaient notamment sur la liberté de création et d’expression, le droit au désaccord et la fin de la répression et du harcèlement contre les artistes indépendants.

Mais dès le lendemain, les autorités communistes avaient durci le ton, dénonçant un complot des États-Unis, et interrompu ce dialogue. Le gouvernement de La Havane l’a ensuite repris, recevant le 6 décembre de jeunes artistes n’ayant «pas compromis leur œuvre avec les ennemis de la révolution», afin de marginaliser les participants à la manifestation du 27 novembre.

ATS/NXP