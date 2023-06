Religion – L’Église catholique de Genève plonge dans les chiffres rouges L’institution accuse un déficit de 6 millions de francs, le plus grand exercice négatif qu’elle ait jamais connu. En cause: une chute des résultats des placements financiers et une érosion des dons. Aurélie Toninato

L’Église catholique assiste depuis des années à une érosion des dons et de la contribution ecclésiastique volontaire, ce qui pèse lourd sur son budget. STEEVE IUNCKER-GOMEZ

Après trois ans dans les chiffres noirs, l’Église catholique romaine de Genève (ECR) a replongé dans le rouge pour 2022. Ses comptes, présentés mercredi soir en assemblée générale, se soldent par un déficit comptable de près de 6 millions de francs. «C’est le plus important exercice négatif que l’ECR ait jamais connu», souligne Dominique Pittet, secrétaire général chargé des finances.

Ce gouffre est essentiellement imputable aux mauvais résultats des placements financiers, pour 5 millions de francs, continue-t-il. «Nous avons subi, comme beaucoup, les aléas de la bourse», tout en précisant que cet argent n’est pour l’instant pas perdu, «l’important déficit ne se réalisera que si nous vendons des titres à perte. Or, nous avons un horizon de placement à long terme et nous pouvons attendre la remontée des cours.»

Érosion des dons inquiétante

À cela s’ajoute un déficit structurel important, à hauteur du million de francs, à cause d’une érosion des dons et de la contribution ecclésiastique volontaire. Ils n’avaient pas été aussi bas depuis quinze ans. «Depuis cinq ans, ces apports sont en constante diminution. Ce million pèse très lourd et nous inquiète, car les dons et la contribution représentent plus de 50 % de notre budget de 12,7 millions de francs.»

Sachant que 70% de ce budget représente les salaires des collaborateurs de l’ECR, faut-il s’attendre à une réduction du personnel? «Le comité a décidé de ne pas diminuer les postes. Nous allons utiliser la fortune pour éponger le déficit, tout en misant sur nos projets pour redynamiser les dons et générer de nouveaux revenus.»

Générer de nouveaux revenus

Ces projets, ce sont d’une part des réalisations immobilières, avec la construction de 80 logements, d’une église et d’une salle de paroisse à l’emplacement de l’actuelle église Saint-Pie X à Vernier où les travaux viennent d’ailleurs de débuter. L’église Ste-Jeanne de Chantal, aux Charmilles, fait aussi l’objet d’un projet immobilier, pour lequel l’ECR n’a toutefois pas encore obtenu l’accord définitif du Canton.

À cela s’ajoute la Maison d’Église au Sacré-Cœur, reconstruction de l’église du Sacré-Cœur de Plainpalais, qui avait brûlé en 2018, et qui donnera lieu en 2024 à une «Maison d’Église», avec un nouveau lieu de culte, des bureaux pour l’ECR, mais aussi des espaces ouverts au public dont une salle de fête et un restaurant. «Cela va créer de nouvelles dynamiques, permettre d’ouvrir l’Église sur la cité, donner à connaître une autre image.»

L’ECR espère également toucher un public plus large avec de nouvelles campagnes d’appel aux dons. Enfin, ajoute encore Dominique Pittet, «une reprise des marchés financiers, déjà en cours, devrait permettre à l’ECR de voir sa fortune revenir à niveau d’antan».

Dans le détail, pour l’année 2022, les produits d’exploitation (dons, contributions et autres revenus) se sont élevés à environ 7,35 millions de francs et le résultat net du secteur immobilier a dépassé les trois millions de francs. Le résultat financier net affiche une perte de 5,3 millions de francs.

Placements financiers trop risqués?

Les placements financiers de l’ECR sont-ils trop risqués? Dominique Pittet précise d’abord que les dons servent au financement des salaires des personnes engagées en Église, prêtres et laïcs et que seule la fortune fait l’objet de placements. «Avec notre portefeuille de fonds, obligations et actions, nous avons perdu, mais moins que la diminution des cours de la Bourse grâce à nos placements à risque limité. Nous prenons certes un risque dès le moment où nous achetons un titre en bourse mais ce sont des risques calculés et nécessaires qui rapportent des liquidités à hauteur de 1,5 million par an (intérêts et dividendes).»

Protestants pas épargnés Afficher plus L’érosion des dons ne touche pas que les catholiques, les protestants aussi en souffrent. L’an passé, l’Église protestante de Genève (EPG) confiait accuser un recul des dons et des legs de 40% par rapport à la moyenne des six dernières années. Son trésorier expliquait alors à la Tribune de Genève que la baisse st importante depuis de nombreuses années. «L’époque que nous vivons est caractérisée par une recherche spirituelle très individualisée. les besoins sont là, mais les gens se tournent vers d’autres sources de spiritualité que celles proposées par les institutions religieuses traditionnelles. La crise du Covid a encore amplifié cette tendance.» Pour compenser le manque à gagner, l’institution explore diverses pistes, dont le développement de ses revenus immobiliers, et une optimisation des dépenses qui passe notamment par le non-remplacement de départs à la retraite, la fusion de certaines paroisses, entre autres.

