Monténégro – Législatives sur fond de querelle religieuse Le parti démocratique des socialistes, au pouvoir depuis trois décennies, affronte dimanche une opposition soutenue par la puissante Église orthodoxe serbe.

Un homme marche devant des affiches électorales à Podgorica, au Monténégro, le 27 août 2020. KEYSTONE

Les Monténégrins votent dimanche aux législatives, mettant à l’épreuve trois décennies de domination de la formation du président pro-occidental Milo Djukanovic. Ce dernier affronte, dans une ambiance tendue, une opposition soutenue par la puissante Église orthodoxe serbe.

Réformiste dynamique pour certains, autocrate corrompu pour d’autres, Milo Djukanovic, 58 ans, dirige le Monténégro quasiment sans discontinuer depuis la fin de l’ère communiste, au début des années 1990. Son parti démocratique des socialistes (DPS) n’a jamais perdu un scrutin.

Milo Djukanovic a conduit le pays le moins peuplé des Balkans (620’000 habitants) à l’indépendance de la Serbie en 2006, à l’adhésion à l’OTAN en 2017 et aux portes de l’Union européenne (UE). Mais sa majorité sortante est très faible et la confrontation avec une opposition de droite pro-serbe, partisane de liens plus étroits avec Belgrade et Moscou, s’annonce éprouvante.

Loi sur la liberté de religion en cause

Alors que Milo Djukanovic fait face depuis longtemps à des accusations de corruption, de mainmise sur l’État et de liens avec le crime organisé, la campagne électorale s’est plutôt concentrée sur sa querelle avec l’Église orthodoxe serbe (SPC) et sur les débats identitaires.

Cette polémique a éclaté fin 2019 lors de l’adoption d’une loi sur la liberté de religion, qui ouvre la voie, pour l’État, d’une prise de contrôle des centaines d’églises et de monastères gérés par la SPC, dominante au Monténégro, et dont le siège est Belgrade. Selon le recensement de 2011, près de 30% des habitants du pays se déclarent serbes.

L’adoption de la loi a provoqué d’énormes manifestations sous forme de processions, emmenées par des dignitaires religieux et soutenues par l’opposition. Elles se sont déroulées aussi pendant l’épidémie de Covid-19, malgré les mesures de précaution. Ces derniers jours, les manifestants ont organisé aussi des processions avec des voitures à travers le pays, en agitant les drapeaux de la Serbie.

Chômage fort

Le score s’annonce serré entre les deux blocs. Plusieurs petits partis, focalisés sur une économie mise à mal par le coronavirus et sur les défaillances de l’État de droit, pourraient jouer un rôle décisif dans la formation du nouveau gouvernement, estime l’analyste Milos Besic.

Le chômage touche 18% de la population active et le salaire moyen est de 520 euros, mais le secteur touristique, qui génère près d’un quart du PIB national, est frappé de plein fouet par les conséquences de l’épidémie.

Les bureaux de vote seront ouverts de 07 h 00 à 20 h 00 (heure suisse). Les électeurs devront porter un masque de protection et respecter les gestes barrières.

ATS/NXP