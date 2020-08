Statistiques cantonales – Légère augmentation du chômage à Genève en juillet Le canton compte 138 chômeurs de plus que le mois précédent, ce qui représente une augmentation de 0,1 point. Au niveau national, le taux reste stable à 3,2%. Daniel Klopfenstein

Les activités spécialisées, scientifiques et techniques, ainsi que l’hôtellerie et la restauration, sont les secteurs les plus touchés par l’augmentation du chômage à Genève. Olivier Vogelsang/Archives

Fin juillet, Genève comptait 12’597 personnes au chômage, soit 138 de plus que le mois précédent. Cette hausse représente une augmentation de 0,1 point, poussant le taux à 5,1%. Au niveau national, le taux reste inchangé à 3,2%. Ces chiffres ne comprennent pas les personnes en réduction de leur temps de travail en raison de la crise du Covid-19.

Si l’on compare le mois de juillet 2020 avec le même mois de l’an dernier, l’effectif des chômeurs a augmenté à Genève de 33,9%. Les plus fortes hausses sont enregistrées dans les activités spécialisées, scientifiques et techniques (+416 chômeurs), dans l’hôtellerie et la restauration (+370 chômeurs), dans les activités de services administratifs et de soutien (+303 chômeurs) et dans la construction (+271 chômeurs).

Par ailleurs, l’augmentation du chômage frappe particulièrement les femmes, qui sont globalement 3,5% plus nombreuses, tandis que le nombre d’hommes au chômage recule de 1%. Enfin, le chômage progresse de 5,1% parmi les jeunes de moins de 25 ans, et de 2,1% parmi les 50 ans et plus. L’accroissement du nombre de chômeurs âgés entre 25 et 49 ans n’est que de 0,5%.