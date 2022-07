Carnet noir – Légende de la grimpe, Marcel Rémy a gagné le ciel L’alpiniste amateur s’est fait connaître pour avoir vécu sa passion à un âge très avancé. Il s’est éteint à Lutry le week-end dernier, à 99 ans. Flavienne Wahli Di Matteo

Marcel Rémy, ici en 2014 à la salle d’escalade de Saint-Légier. LAURENT CROTTET, LE MATIN 2014

Légende de la varappe et de l’alpinisme, le Fribourgeois Marcel Rémy est décédé chez lui, sur les hauts de Lutry le week-end dernier, à l’âge de 99 ans, ont annoncé mardi plusieurs sites spécialisés et l’agence italienne Ansa. Il s’était fait connaître pour ses exploits à un âge très avancé.



Né le 6 février 1923 en Gruyère, Marcel Rémy aura grimpé les parois quasi jusqu’à son dernier souffle, une longévité qui a forgé sa légende dans le milieu. En début d’année, il s’attaquait encore à une paroi de 16 mètres de haut.



L’an dernier, à la nouvelle salle de varappe de Satigny (GE), celui qui était considéré comme le grimpeur en activité le plus âgé au monde avait effectué une montée complète sur une voie de difficulté 4. Puis il enchaînait par une voie plus difficile de type 5a, jusqu’à 10 mètres de haut, accompagné par ses fils Claude et Yves, eux aussi des célébrités dans cette spécialité – ils ont ouvert de nombreuses voies –, comme l’avait raconté la Tribune de Genève.