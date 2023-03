Droits des femmes – L’égalité des sexes pas avant «300 ans», tonne le chef de l’ONU Dans un discours à l’ouverture de débats à New York de la Commission de la condition de la femme, Antonio Guterres déplore que «le progrès disparaît sous nos yeux».

Le secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres a déploré lundi que «l’égalité» entre les femmes et les hommes dans le monde soit un objectif de plus en plus lointain, qui sera atteint au mieux «dans 300 ans».

«L’égalité entre les sexes s’éloigne de plus en plus. Au rythme actuel, (l’organisation) ONU Femmes la fixe à dans 300 ans», a dénoncé M. Guterres dans un discours à l’ouverture de deux semaines de débats à New York de la Commission de la condition de la femme (CSW) et à deux jours de la Journée internationale des femmes du 8 mars.

Dans l’amphithéâtre de l’Assemblée générale, de chef de l’ONU a estimé que les «droits des femmes étaient maltraités, menacés, violés à travers le monde» et que «le progrès effectué depuis des décennies disparaissait sous nos yeux».

Il a pris l’exemple de l’Afghanistan, où les talibans ont repris le pouvoir en août 2021 et où «les femmes et les filles ont été effacées de la vie publique».

Il n’a pas cité d’autres pays mais dans «nombre d’endroits, les droits de reproduction sexuelle des femmes reculent et les filles qui vont à l’école risquent d’être enlevées et agressées».

M. Guterres n’a pas mentionné l’Iran, expulsé le 14 décembre 2022 avec effet «immédiat» de la Commission de la condition de la femme par un vote du Conseil économique et social des Nations Unies (Ecosoc), sous l’impulsion des États-Unis, en raison de la répression d’une révolte conduite depuis septembre par des femmes.

«3% des Nobel»

«Des siècles de patriarcat, de discrimination et de stéréotypes pénibles ont créé un fossé entre les sexes, dans les sciences et les technologies», secteurs dans lesquels les femmes ne représentent que «3% des lauréats de Prix Nobel», a-t-il pris comme exemple concret.

Il a rendu hommage aux chercheuses françaises «Emmanuelle Charpentier et américaine Jennifer Doudna qui ont été historiquement la première équipe de femmes à remporter un Prix Nobel en sciences il y a trois ans», en chimie en 2020.

«Des équipes d’hommes l’ont remporté 172 fois», a encore déploré M. Guterres.

«Le patriarcat contre-attaque. Nous aussi. Je suis ici pour affirmer clairement et avec force: les Nations Unies se tiennent partout aux côtés des femmes et des filles», a conclu le secrétaire général.

AFP

