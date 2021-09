Lettre du jour – L’égalité dans le mariage Opinion Courrier des lecteurs

MAGALI GIRARDIN

Choulex, 13 septembre

À propos du mariage pour tous, la droite, de façon prévisible, fait dans le sensationnel et non dans le rationnel. Au lieu d’aborder la question clé de l’égalité dans le mariage, nous avons plutôt des écrans de fumée qui détournent notre attention vers des arguments hypothétiques et bidon sur la PMA.

Toutes les études sociologiques menées au cours des vingt à trente dernières années, dans des dizaines de pays, n’ont révélé aucune différence significative ni aucun préjudice pour les enfants élevés dans des foyers dirigés par des personnes de même sexe.

Aucune société ne s’est effondrée et l’institution du mariage n’a pas été affaiblie dans les pays qui ont inclus les homosexuel·le·s. Les conservateurs affirment que les enfants souffriront parce qu’ils ne sauront pas qui est le «papa» dans un foyer lesbien. Tout d’abord, assimiler le concept du «papa» au mec anonyme qui donne son sperme contre une rémunération est très exagéré.

Ensuite, la législation proposée pour l’égalité du mariage tient en compte l’ascendance biologique et cette information peut être connue par l’enfant à 18 ans, sinon avant, avec l’approbation de ses parents légaux. Enfin, les lesbiennes élèvent des enfants depuis des décennies et je ne connais pas un seul couple qui ne sache pas comment répondre à la curiosité naturelle de leurs enfants pour leur héritage biologique.

Comme tout parent adoptif ou couple infertile, les couples gays mesureront leur réponse à cette curiosité en fonction de la capacité de leur enfant à intégrer cette donnée. Où est l’indignation pour les «droits de savoir» pour un enfant né d’un couple hétérosexuel infertile? Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles un couple souhaite protéger un enfant des informations.

Les couples gays ne sont pas différents et sont parfaitement capables de gérer cette situation. Notre société doit nous accorder la même confiance de déterminer quand nous allons divulguer, ou non, n’importe quel fait. Il n’y a pas de «problème» si l’on accepte l’idée que nous sommes vraiment égaux et savons ce qui est le meilleur pour nos enfants.

David Winters

