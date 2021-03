Accident en Égypte – L’effondrement d’un immeuble au Caire fait cinq morts Un bâtiment situé dans un quartier populaire de la capitale égyptienne s’est effondré samedi matin, faisant au moins cinq victimes et 24 blessés.

L’accident s’est produit dans le quartier de Gesr Suez, dans l’est du Caire. Twitter (@epaphotos)

Cinq personnes ont été tuées et 24 autres blessées samedi matin dans l’effondrement d’un immeuble dans un quartier populaire de la capitale égyptienne, a indiqué le gouvernorat du Caire.

«La salle de crise du gouvernorat a été informée à 3h du matin de l’effondrement d’un immeuble constitué d’un sous-sol, un rez-de-chaussée et neuf étages» dans le quartier de Gesr Suez, dans l’est du Caire, a écrit le gouvernorat dans un communiqué. Il a fait état de cinq morts et 24 blessés, sans dire s’il s’agissait ou non d’un bilan définitif.

Comité d’ingénierie

«Khaled Abdel Aal, le gouverneur, s’est immédiatement rendu sur les lieux de l’incident accompagné des forces de protection civile», poursuit le communiqué. Il a ordonné «la formation d’un comité d’ingénierie» chargé d’inspecter les immeubles alentours et d’évaluer l’impact de l’incident.

Plusieurs bâtiments se sont effondrés ces dernières années en Égypte, faisant de nombreuses victimes, en raison de leur vétusté et du non-respect de la législation en terme d’urbanisme.

AFP