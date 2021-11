Vaccinés et malades du Covid – L’efficacité vaccinale diminue aussi en Suisse Les hospitalisations de personnes entièrement vaccinées sont de plus en plus fréquentes, surtout chez les plus âgées. C’est ce que montrent des données de l’OFSP. Voici pourquoi la vaccination reste utile et pourquoi une 3e dose est importante. Yannick Wiget Marc Brupbacher

De plus en plus de personnes vaccinées sont hospitalisées à cause du coronavirus. Comme ici, aux soins intensifs de l’hôpital de Lugano. Keystone

Open airs, bus de vaccination, injections sous hypnose: les autorités ont mis le paquet dans le cadre de la Semaine nationale de la vaccination. Seulement voilà, un grand nombre de personnes indécises semblent toujours difficiles à convaincre. Le nombre de personnes ayant attrapé la maladie malgré une vaccination complète a augmenté au cours des dernières semaines. Ces «percées vaccinales» pourraient être l’une des raisons de ce scepticisme. La vaccination est-elle vraiment efficace? Oui, selon notre analyse de données. Elle montre aussi que l’administration d’une 3e dose est de plus en plus urgente. Voici les réponses les plus importantes sur l’évolution actuelle.