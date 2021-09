Crédits d’investissement – L’éducation au numérique dans les écoles nécessitera 18 millions Le Conseil d’État revient avec un projet affiné après un premier échec devant le Grand Conseil en 2019. Eric Budry

Seuls les collèges et les cycles d’orientation seront équipés avec du wi-fi (réseau sans fil). Les établissements du primaire n’y auront pas droit. MAGALI GIRARDIN

Le Conseil d’État a adopté mercredi deux projets de loi d’investissement afin de doter l’école genevoise (enseignements obligatoire et secondaire II) des équipements indispensables pour la formation au numérique. Montant total: 18 millions de francs. «Il s’agit bien de la formation au numérique et non de la formation par le numérique», a précisé Anne Emery-Torracinta, la conseillère d’État responsable du Département de l’instruction publique. Traduction: le but n’est pas d’utiliser les outils numériques pour enseigner, mais de prodiguer des enseignements sur le numérique, ses vertus et ses défauts.