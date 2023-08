La zone villas avait été déclassée au siècle dernier déjà. Conçu et porté par l’Exécutif de la Ville, un projet de 550 logements avait été adopté par une large majorité du Conseil municipal. Il ne manquait plus que l’aval du Canton. Et voilà que le PLQ de la Petite-Boissière, aux Eaux-Vives, est finalement abandonné. Ainsi en a décidé le ministre Antonio Hodgers dans la torpeur de l’été.

Cette décision marque une rupture. Depuis une décennie, la politique d’aménagement des autorités est guidée par une volonté de construire autant de logements que possible, afin d’enrayer la pénurie qui sévit à Genève. D’essayer, du moins. Ce développement à marche forcée a brusqué une partie de la population, pas toujours majoritaire dans les urnes, mais qui n’a eu de cesse depuis de dénoncer la «bétonnisation» du canton.

«Tirer la prise» du projet de la Petite-Boissière, c’est d’abord s’éviter un nouveau psychodrame mêlant des petits propriétaires contraints de devoir quitter leur maison, à l’image de ce qui s’est joué ce printemps dans le quartier de Bourgogne. Certes, le sort de l’école prévue sur le site reste en suspens, mais rien n’indique qu’elle serait sortie rapidement de terre en vertu de ce PLQ, au vu de l’opposition des riverains.

Avec son allée majestueuse de vieux tilleuls, ses vestiges d’un domaine du XVIIe siècle et son lotissement de villas «dans leur jus» des années 30, la Petite-Boissière méritait bien une attention particulière – avant même son classement ISOS. Sans effacer les ratés passés, la décision d’Antonio Hodgers envoie un signal: il n’est de nouvel aménagement qui se conçoive sans prendre en compte le patrimoine bâti et arboré. Ceux qui s’étaient mobilisés il y a quatre ans aux Allières, juste de l’autre côté de la route de Chêne, peuvent se dire que leur combat n’a pas été vain.

Théo Allegrezza est journaliste à la rubrique Genève. Il couvre en particulier l'actualité politique de la ville de Genève. Auparavant, il a été correspondant freelance au Tessin. Diplômé de Sciences Po Paris. Plus d'infos @theoallegrezza

