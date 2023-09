«Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil», chantait Charles Aznavour. Pour de nombreux Suisses, l’âge de la retraite marque le temps d’un nouveau départ, au sens propre. Ils sont des milliers à chercher une destination plus ensoleillée… et moins chère.

Par choix? Souvent, mais pas toujours. Les retraites baissent et les loyers montent, contraignant des seniors à trouver un lieu de vie abordable, dans leur pays d’origine ou non. Si de nombreux retraités genevois vivent bien, et souvent mieux que les jeunes familles, beaucoup d’autres ne s’en sortent plus, dans une des villes les plus chères du monde.

Bien sûr, il existe de très bonnes raisons de mettre cap au sud. Par goût, lorsque, contrairement à Du Bellay, on aime mieux l’air marin que la douceur angevine. Par envie de soleil, de tomates mûres et d’hivers sans stratus. Par nostalgie d’une enfance passée sous les palmiers. Ou parce qu’on peut, dans ces pays de cocagne, acheter une maison et un bout de jardin pour le prix d’un placard à balais à Genève.

«La solitude, un système de santé moins efficace et la volonté de revoir ses petits-enfants ramènent au bercail une partie des expatriés.»

Le départ n’est d’ailleurs pas toujours définitif: la solitude, un système de santé moins efficace et la volonté de revoir ses enfants ou petits-enfants ramènent au bercail une partie des expatriés.

Chacun cherche sa voie, une fois la carrière professionnelle terminée et les enfants partis. Il n’y a pas une, mais mille manières de construire son destin de retraité.

Il est pourtant sidérant qu’un pays opulent comme la Suisse force à l’exil des hommes et des femmes qui ont travaillé toute leur vie pour construire la prospérité commune. L’exode volontaire et l’envie d’ailleurs peuvent faire rêver. L’exil forcé, lui, pose de sérieuses questions sur la répartition des richesses dans notre pays.

