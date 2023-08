Le Covid est de retour. Le nombre de personnes infectées et hospitalisées augmente cette semaine à Genève comme ailleurs. Mais dans des proportions faibles, sans commune mesure avec le passé. Même si on comptabilisait près de 700 morts du Covid dans le mois courant en Suisse.

En 2020, l’apparition de ce virus a pris tout le monde de court. Les États, la médecine comme la presse. Il s’est dit tout et n’importe quoi. Mais le progrès des connaissances a fini par préciser le tableau. N’en déplaise à ceux qui ont développé un coronascepticisme aigu, le Covid est bien plus mortel que la grippe. Sept millions de morts officiellement comptabilisés depuis l’apparition du virus dans le monde. Vingt millions selon la dernière estimation du patron de l’OMS à Genève. Quand la grippe provoque, elle, 250’000 à 650’000 décès chaque année.

Les mesures de confinement, de distanciation, puis les campagnes de vaccination ont évité un bilan beaucoup plus lourd, comme le montrent plusieurs études. Et on ne remerciera jamais assez toute la chaîne d’acteurs qui y ont contribué, des chercheurs jusqu’à l’hôpital.

La presse enfin aurait trop parlé ou parlé de façon anxiogène du Covid. Une autre étude montre qu’elle n’a été que le reflet des préoccupations des gens, mesurée sur les termes de recherche dans Google. Anxiogène? Oui. Vu nombre de morts, on le serait à moins.

Aujourd’hui, le fait que la presse n’en parle plus montrerait que tout cela était un gigantesque complot de puissances plus ou moins occultes pour contrôler la population. Pourtant, chacun sait qu’un fait chasse l’autre. Et qu’une maladie qu’on connaît mieux devient plus banale, d’autant que ses conséquences sont désormais moins graves. Et puis, la preuve, on en parle encore.

