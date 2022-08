Événement automobile – L’édition 2023 du Salon de l’auto à Genève est annulée L’événement aurait dû avoir lieu à Palexpo en février 2023. Les organisateurs évoquent des raisons économiques et géopolitiques.

L’édition 2023 du Salon de l’auto à Genève est annulée. KEYSTONE

Le Salon international de l’automobile de Genève (Gims) ne se tiendra pas à Genève en février 2023. Les organisateurs évoquent les incertitudes géopolitiques et économiques mondiales, ayant empêché de nombreuses marques de s’engager.

«En raison des incertitudes qui pèsent sur l’économie et la géopolitique mondiales, de même que des risques liés à l’évolution de la pandémie, les organisateurs ont décidé de se concentrer exclusivement en 2023 sur la planification de l’événement à Doha», explique Maurice Turrettini, Président de la fondation du Salon international de l’automobile de Genève, cité dans un communiqué.

Réunion à Berne

Cette décision a été prise par les membres du Comité et du Conseil de la fondation lors d’une réunion jeudi à Berne. Le salon de Genève devait initialement se tenir du 14 au 19 février 2023 à Palexpo. La première édition à Doha, au Qatar, aura lieu en novembre 2023.

Lors d’un entretien avec Keystone-ATS, le directeur général du Geneva International Motor Show (Gims), Sandro Mesquita, souligne qu’aucune décision n’a encore été prise pour l’édition de 2024 à Genève. «Les premiers échos sont toutefois rassurants et la tendance positive. On attend une reprise plus intéressante pour le secteur automobile pour fin 2023/début 2024».

