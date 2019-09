Lectures surprises au creux du lit

À mi-chemin entre le chantier du Théâtre de Carouge et sa Cuisine éphémère, un hôtel. Et pas n’importe lequel, puisque l’Ibis Styles, alias Hôtel BD, arbore les pattes artistiques de ce que Genève compte de plus fameux parmi ses dessinateurs de bande dessinée. Le partenariat ne faisait donc pas un pli entre l’écrin et la scène dirigée par Jean Liermier: il donnera lieu à un rendez-vous insolite tous les premiers samedis du mois.

À chacune de ces huit occasions, l’opération «Dans de beaux draps» invitera à tour de rôle une personnalité mystère – issue des sphères politique, culturelle, sportive ou scientifique – à occuper une «case» de son choix – signée Albertine, Buche, Exem, Peeters, Tirabosco ou Wazem – pour y lire, une petite demi-heure durant, quelques pages d’un livre de chevet à l’intention d’une douzaine de spectateurs.

Spectateurs autant qu’auditeurs, parce que l’effet en met indéniablement plein la vue. Lundi matin, lors de la conférence de presse, la vision d’un Thierry Apothéloz allongé sur un lit douillet entre les fresques de Zep éclipsait momentanément l’écoute de l’extrait auquel il prêtait la voix, tiré du «Sphinx du laurier rose» d’Édith Habersaat – «ma prof de français au cycle», confiera plus tard notre conseiller d’État. Les orteils d’un ministre de la Culture frétillant dans leurs chaussettes, avouons-le, fragilisent un instant la suprématie littéraire.

À raison d’une séance mensuelle, les inscrits connaîtront ainsi plusieurs expériences en une. Ils s’introduiront pour 10 francs dans une scénographie prestigieuse, se laisseront bercer par une plume familière ou inconnue, et éprouveront un moment d’intimité avec un personnage public étendu là, à moins de deux mètres de leur tabouret. Une telle offre ne pouvait pas mieux couronner l’alliance d’un théâtre et d’un hôtel.

Première lecture le 5 oct. à 19 h 30, 022 343 43 43, www.tcag.ch