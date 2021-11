Biface en silex incrusté d’un coquillage fossile volontairement préservé par son tailleur datant d’il y a environ 100’000 ans avant notre ère. Cambridge University Museum of Archaeology and Anthropology.

Biface en silex incrusté d’un coquillage fossile volontairement préservé par son tailleur datant d’il y a environ 100’000 ans avant notre ère. Cambridge University Museum of Archaeology and Anthropology.

Singuliers, les vestiges archéologiques le sont tous. Pourtant, certains objets demeurent inclassables, voire déroutants. Des «cas à part» de musées suisses ou d’ailleurs que le Laténium de Neuchâtel a réunis dans son exposition «Des choses», à voir jusqu’en janvier.

Des pièces dont le passé opaque donne du fil à retordre aux archéologues lorsqu’il s’agit de les présenter au public. Pour prendre le relais, le musée a fait appel à l’écrivain vaudois Eugène, qui signe l’audioguide.

«Écouter» une céramique

L’auteur de «La Vallée de la jeunesse» ou du plus récent «Le mammouth et le virus» a déjà réalisé l’an passé celui de l’exposition «Noblesse oblige!» au Château de Prangins. Cette fois, c’est la noblesse d’ovnis archéologiques qu’il fait revivre: «Pour pouvoir les raconter de manière vivante, je me suis mis à la place des objets, mais aussi de celles et ceux qui les regardent ou les découvrent.»