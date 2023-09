L’écriture comme un art – La calligraphie contemporaine se décline en trois expos Durant un mois, «Calligraffia» invite une vingtaine d’artistes d’ici et d’ailleurs à présenter leurs travaux, des plus traditionnels aux plus abstraits. Irène Languin

Les créations du Français Yann Chatelin envahissent toiles et murs de Casablanca à Katmandou. YANN CHATELIN

Dépasser la seule signification du mot pour sublimer, par une extrême maîtrise du geste, les caractères des alphabets: l’art du calligraphe consiste en une quête permanente d’équilibre, entre la juste chorégraphie de la main et l’esthétisme parfait du trait. C’est à une exploration des diverses expressions abstraites et modernes de ce savoir-faire séculaire qu’invite «Calligraffia». Durant un mois, l’événement articulé en trois volets présentera une vingtaine d’artistes suisses et internationaux sur deux lieux, l’ICAM (Institut des cultures arabes et méditerranéennes), près de Cornavin, et iDroom Gallery, à Chêne-Bougeries.